Администрация Трампа "очень оптимистична" относительно достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит 1 декабря.

Что известно о переговорах США и России?

Левит заявила, что специальный посланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию.

Как сообщалось ранее, вместе с ним в Москву направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры с диктатором Путиным должны пройти до 4 – 5 декабря. Затем российский диктатор собрался ехать с госвизитом в Индию. В то же время, как пишет BBC, встреча все же пройдет во вторник, 2 декабря, во второй половине дня.

Левит во время брифинга также заявила, что США пытаются общаться нари вни с обеими сторонами. Свои мысли они изложили в мирном плане, пункты которого "были очень хорошо согласованы".

Но что касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры. Но мы действительно чувствуем себя достаточно хорошо и надеемся, что эта война наконец закончится,

– сказала она.

Россия не проявляет желания заканчивать войну