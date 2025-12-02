Администрация Трампа "очень оптимистична" относительно достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит 1 декабря.
Что известно о переговорах США и России?
Левит заявила, что специальный посланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию.
Как сообщалось ранее, вместе с ним в Москву направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Переговоры с диктатором Путиным должны пройти до 4 – 5 декабря. Затем российский диктатор собрался ехать с госвизитом в Индию. В то же время, как пишет BBC, встреча все же пройдет во вторник, 2 декабря, во второй половине дня.
Левит во время брифинга также заявила, что США пытаются общаться нари вни с обеими сторонами. Свои мысли они изложили в мирном плане, пункты которого "были очень хорошо согласованы".
Но что касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры. Но мы действительно чувствуем себя достаточно хорошо и надеемся, что эта война наконец закончится,
– сказала она.
Россия не проявляет желания заканчивать войну
Несмотря на попытки мира закончить войну, Россия продолжает высказывать свои территориальные претензии. Накануне визита американской делегации Путин объявил планы создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Кроме того, глава российского генштаба Герасимов заявил, что Россия якобы имеет успехи в Северске и Константиновке, а еще "взяла под контроль" три населенных пункта в Харьковской области.
Поэтому политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, что пока ожидать быстрых результатов от переговорного процесса еще рано. В то же время отмечается, что несмотря на публичные заявления диктатора о готовности воевать "до последнего украинца", в непубличной плоскости российские представители готовы обсуждать даже план из 19 пунктов.