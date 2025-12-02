Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую газету "Известия".
Что Путин говорит о войне в Украине?
Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о якобы захвате Покровска в Донецкой области и Волчанска в Харьковской области.
Российский диктатор считает, что оккупационные войска держат инициативу и продолжают наступление почти на всех направлениях. Также Путин озвучил планы по "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север". Под этим он подразумевает "необходимость взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины, а именно: Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Диктатор обратил внимание на то, что Украина якобы отправляет своих солдат "на убой" и запрещает им сдаваться в плен.
Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве,
– говорит Путин.
Глава российского генштаба Герасимов сделал ряд заявлений об "успехах" оккупационных войск на фронте:
- Оккупанты якобы ежедневно освобождают около 100 зданий в Северске.
- Около 30% зданий в Константиновке, мол, перешли под контроль российской армии.
- В Северске штурмовые подразделения ведут уличные бои, заверил россиянин.
- В ноябре под контроль военные России якобы перешли три населенных пункта в Харьковской области.
Что о ситуации на фронте говорят в Генштабе ВСУ?
Между тем Александр Сырский заявляет, что за неделю в Покровске украинские военные зачистили территорию площадью 11,5 квадратных километров.
Сейчас украинские защитники блокируют попытки российских военных штурмовать город малыми пехотными группами. Однако Сырский сообщил, что оккупанты, понеся значительные потери, привлекли в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв.
В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов считает, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года. В то же время оккупанты сосредоточили более 100 тысяч войск на этом направлении.