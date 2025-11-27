Сырский заявил, что в течение последней недели непосредственно в Покровске был проведен поиск и уничтожение россиян на территории примерно 11,5 квадратных километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ.
Что сказал Сырский о ситуации в Покровске?
Главнокомандующий ВСУ объяснил, что задача Сил обороны – защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов, перекрывать их логистику, эффективно противодействовать россиянам в воздухе.
Сейчас украинские защитники блокируют попытки российских военных штурмовать город малыми пехотными группами. Однако Сырский сообщил, что оккупанты, понеся значительные потери, привлекли в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв.
Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им,
– объяснил он.
А также добавил, что во время совещания на направлении обсудили усиление украинских подразделений и согласованное применение резервов. На этот раз особое внимание уделили обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.
Что происходит на Покровском направлении: коротко о главном
Россия направила значительные силы на Покровское направление, в частности в центр города. Сейчас там продолжаются бои с участием украинских защитников. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Украина обороняет свои позиции вдоль железной дороги с северной части, а россияне имеют позиции вдоль южной.
Заметим, что на Покровском направлении враг сосредоточил примерно 170 тысяч личного состава. Это очень большая группировка, возможно, самая большая из всех.
Однако в Генштабе заявили, что россиянам не удастся захватить Покровск до конца 2025 года. Российские военные пытаются выполнить этот план Кремля уже более года, но значительные ресурсы и колоссальные потери не помогают им в этом.