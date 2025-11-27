Сирський заявив, що упродовж останнього тижня безпосередньо в Покровську було проведено пошук і знищення росіян на території приблизно 11,5 квадратних кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ.

Що сказав Сирський про ситуацію в Покровську?

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що завдання Сил оборони – захищати українські позиції, виявляти й знищувати максимальну кількість особового складу й техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти росіянам в повітрі.

Наразі українські захисники блокують спроби російських військових штурмувати місто малими піхотними групами. Однак Сирський повідомив, що окупанти, зазнавши значних втрат, залучили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв.

Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним,

– пояснив він.

А також додав, що під час наради на напрямку обговорили посилення українських підрозділів та узгоджене застосування резервів. Цього разу особливу увагу приділили забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

Що відбувається на Покровському напрямку: коротко про головне