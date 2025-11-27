Аби досягти бажаного, росіяни використовують погодні умови, а також вигадують різні способи. Спеціально для 24 Каналу військові розповіли, що відбувається на Покровському напрямку та до яких хитрощів вдається противник.

Які маневри застосовує Росія на Покровському напрямку?

Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко зазначив, що росіяни не збавляють темпів у спробах тиснути та просочуватися через наші бойові порядки. Те ж саме стосується й кількості живої сили, яку ворог залучає для виконання цих завдань.

До того ж російські окупанти намагаються використовувати погодні умови, щоб просуватися вперед.

Погодні умови зараз грають не на нашу руку, тому що противник почав використовувати мототехніку в туман, коли ми не можемо підняти дрони й знайти їх,

– заявив Микола Гриценко.

За допомогою піхоти вдається його зупиняти, є навіть невеликі успіхи і у бригади "Рубіж", і у суміжних наших бригад. Але загалом ситуація досі залишається надзвичайно складною.

Військовий додав, що росіяни намагаються максимально застосовувати всі свої ресурси: кидають техніку для відвертання уваги й, звісно ж, живу силу, піхоту та мототехніку.

Як Росія хитрує на Покровському напрямку: дивіться відео

Хто воює на Покровському напрямку?

Заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Віталій Дерев'янко "Танцор" розповів, що противник застосовує різний особовий склад: воюють і добре навчені бійці, й звичайні мобілізовані. Однак усі вони непогано екіпіровані та забезпечені.

За його словами, зараз цей особовий склад просочується малими групами. Хоч російські вояки й недостатньо підготовлені, але їх багато, тому нам доводиться витрачати чимало часу, зусиль та енергії, щоб усіх їх знищувати.

Що зараз відбувається у Покровську: дивіться на карті

Чим відрізняються бої у місті Покровську?

Віталій Дерев'янко з позивним "Танцор" зауважив, що бойові дії у місті завжди складніші в організації та взаємодії. Комунікація як усередині підрозділів, так і між різними підрозділами має бути на високому рівні, тому що оборону розподілено на квартали та визначені ділянки й часто можуть перетинатися суміжні сили.

Основна небезпека – це проблеми у взаємодії. Якщо взаємодії не буде, то є велика ймовірність, що суміжні підрозділи потраплять у нашу смугу й не буде зрозуміло, противник це чи наш боєць,

– сказав військовий з позивним "Танцор".

Хоч і є певні позначення, проте, зауважив він, коли бійці проводять певний час на позиціях, то за зовнішнім виглядом їх часто складно розрізнити.

До того ж, за його словами, труднощі починаються під час зачисток, особливо тоді, коли противник уже деякий час перебуває на цій території – тоді "вибити" його складніше. Наразі росіяни не сильно закріплюються у Покровську, а намагаються пройти ділянки.

Водночас є певна перевага в обороні, тому що у місті тримати її можна досить тривалий час.

Наскільки складна ситуація в Покровську: дивіться відео

Яке невідкладне завдання РФ щодо Покровська?

Як зазначив Віталій Дере'янко з позивним "Танцор", росіянам зараз складно здійснювати механізовані штурми. Адже Покровсько-Мирноградська агломерація достатньо добре захищена протитанковими ровами й інженерними загородженнями.

Аби просочуватися вглиб українських позицій, противник переважно використовує малі штурмові групи. Українські воїни тримають під контролем ті ділянки фронту, де росіяни намагаються просуватися.

Логістика (на Покровському напрямку – 24 Канал) складна. Першочерговим завданням противника – є відрізати логістику. Особливо це стосується підрозділів, які застосовують FPV-дрони,

– наголосив військовий.

Однак, додав він, Силам оборони вдається пробивати коридори на цьому напрямку. Завдяки погодним умовам це можна робити на достатньому рівні, щоб забезпечити українські сили.

