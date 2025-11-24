Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Що писали росіяни про перекидання солдатів КНДР в Україну?
Відповідно до допису, бійці Кім Чен Ина два місяці провели на полігоні, а потім вирушать на неназваний напрямок.
Вгадайте напрямок. Там поле і можна гуляти,
– "інтригує" військкор.
Повідомлення про перекидання солдатів Кіма в Україну / Соцмережі
Натяк дуже прозорий – очевидно, що мова про Гуляйполе в Запорізькій області. Тобто південь України.
Від Гуляйполя до Запоріжжя – близько 87 кілометрів. Трохи вище – місто Дніпро.
Гуляйполе на карті / Скриншот 24 Каналу
Показуємо ситуацію на Гуляйпільському напрямку на карті Deep State
Чи правда, що корейців перекидають на Гуляйпільщину?
Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку НЕ має підтвердження,
– написав Андрій Коваленко.
У ГУР поки не коментували заяви росіян. Але в середині листопада писали, що Москва планує "імпортувати" 12 тисяч збирачів "Шахедів" з КНДР.
Зверніть увагу! 23 листопада росіяни писали: "Гуляйполе, будучи потужним укріпрайоном, не береться в лоб, широким охопленням йде ізолювання району". А 24 листопада навіть заявили, буцімто зайшли в місто.
Українські військові оглядачі не підтвердили наявність ворога в Гуляйполі, проте написали, що бої там можуть початися найближчими годинами. Хоча ще не так давно тому була думка, що росіяни не підуть на саме Гуляйполе, а спробують обрізати логістику.
Останні новини про корейців з КНДР в Україні
На початку листопада розвідка Південної Кореї писала, що КНДР перекинула 10 тисяч військових до кордону з Україною.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив 24 Каналу: це означає, що окупантам бракує ресурсу.
Згодом західні ЗМІ написали, що північнокорейські військові займаються розмінуванням довкола України.