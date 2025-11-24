Ситуація на фронті залишається вкрай важкою. Особливо тяжкою ситуація є в районах міст Куп'янськ, Лиман, Сіверськ, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Родинське, Гуляйполе та біля селища Борова. Також тривають бої у Вовчанську, Часовому Яру та в районі північних околиць Торецька.

Росіяни намагаються активізовуватися на майже всіх напрямках на тлі спроб США втілити так званий мирний план з 28 пунктів. Ворог хоче створити ілюзію успіху на фронті, щоб вибити собі сильніші позиції в переговорному процесі й змусити Вашингтон тиснути на Україну.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 10 по 17 листопада 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій протягом тижня

На відміну від попередніх тижнів кількість штурмових дій дещо зменшилася. Якщо у першій половині листопада ворог щотижня атакував понад 1 400 разів, то минулого тижня відбулося 1 287 російських атак по всій лінії фронту.

Однак варто відзначити, що атаки росіян розпорошені. Наприклад:

на Сумщині кількість російських штурмів коливалася від 0 до 20 за добу;

біля Лимана – від 2 до 23;

на Олександрівському напрямку – від 12 до 31;

Таким чином минулого тижня ворог хотів продемонструвати активність на всіх напрямках, щоб створити ілюзію наступу на всьому фронті.

Найбільше штурмів росіяни здійснили в районі Покровська. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 372 атаки;

Костянтинівський – 162 атаки;

Олександрівський – 128 атак;

Гуляйпільський – 95 атак;

Слов'янський – 83 атаки;

Лиманський – 77 атак;

Сумський – 58 атак;

Харківський – 50 атак;

Куп'янський – 37 атак;

Краматорський – 33 атаки;

Оріхівський – 28 атак;

Придніпровський – 11 атак.

У загальному розрізі кількість атак на Куп'янському напрямку зменшилася майже удвічі. Також менше атак зафіксовано на Харківському, Лиманському та Покровському напрямках. Водночас зросла кількість штурмів на Сумському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках. На інших ділянках тенденції залишилися незмінними.

Попри кількість штурмових дій, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Варто зауважити, що вперше за кілька місяців протягом тижня не зафіксовано російських просувань у Дніпропетровській області.

Про ситуацію на інших напрямках говоримо далі у матеріалі.

Просування росіян в районі кордону на Харківщині

У Харківській області у росіян є кілька так званих плацдармів у районі державного кордону. Один із них – у районі сіл Мілове та Амбарне, однак ворог вирішив атакувати між цим плацдармом та основною лінією фронту на півночі області.

Минулого тижня росіяни окупували прикордонні села Одрадне та Бологівка. Дворічанське перейшло у сіру зону.





Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Ворог наближається до Борової

На Лиманському напрямку ситуація складна в районах селища Борова та міста Лиман. Та якщо біля останнього лінія зіткнення змін не зазнала, то біля Борової ситуація важча.

Росіяни просунулися в бік дороги, що веде від Борової до Куп'янська. Це ускладнює становище наших воїнів північніше Борової у Загризовому, Богуславці та Новій Кругляківці. Від лінії зіткнення до Борової – понад 3 кілометри.



Ситуація в районі Борової / Карта DeepStateMAP

Росіяни зайшли у Сіверськ?

На Слов'янському напрямку ситуація залишається доволі складною. Насамперед росіянам вдалося просунутися між Ямполем і Дронівкою.

А ще минулого тижня російські війська змогли просочитися у південні околиці Сіверська, який тривалий час є ціллю росіян. От тільки російська пропаганда заявляє про штурм міста і закріплення там, але це не відповідає дійсності.

Зона прориву росіян на карті тепер позначена як сіра зона, але закріпитися там ворогу не вдалося. Однак росіяни будуть докладати зусиль для просувань, щоб з наближенням морозів закріпитися в урбанізованій зоні. Тому, ймовірно, ворог посилюватиме свої атаки в цьому районі.





Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян між Торецьком і Костянтинівкою

Костянтинівський напрямок попри кількість штурмів залишається досить стабільним, хоч і ситуація там важка – росіяни постійно атакують дронами, артилерією, КАБами, що ускладнює оборону.

Минулого тижня ворогу вдалося закріпитися в сірій зоні в районі Торецька – в селі Щербинівка, що поблизу міста.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в Покровську?

Найважчі бої зараз точаться в районі міста Покровськ та прилеглих населених пунктах. Насамперед поговоримо про те, що відбувається зараз у самому місті.

На жаль, лінія фронту перейшла за вулицю Захисників України. Ворог окупував південь міста, зокрема автовокзал Покровська. Також ворог просунувся в центральній частині міста. Росіяни закріпилися в районі руїн торгового центру "Бульвар".

В районі виїзду на трасу на Павлоград росіяни також перейшли вулицю Захисників України.

Зараз уся інша частина міста, крім лісосмуги на півночі, у сірій зоні.





Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Ситуація складна не лише в самому Покровську, але і на напрямку взагалі. Наприклад, в районі Добропільського виступу росіяни пішли у наступ. Ворог просунувся в районі Володимирівки й Шахового та в бік Софіївки.





Ситуація в районі Добропільського виступу / Карта DeepStateMAP

Також росіяни просунулися біля Разіного та Червоного Лиману.

Крім того, ворог просунувся в районі Даченського – у сірій зоні, південніше Мирнограда. Загроза оточення Мирнограда все ще залишається вкрай високою. Сіра зона в Мирнограді збільшилася та охопила східні околиці. Однак закріпитися у місті росіяни не можуть. Тому скидають авіабомби, вагою 3 тонни.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни наближаються до Гуляйполя

Ускладнюється ситуація в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Минулого тижня російські війська просунулися в районі сіл Червоне і Зелений Гай, а також біля Рівнопілля. Водночас сіра зона наближається до дороги, яка веде на Гуляйполе з півночі.

Сіра зона все ближче до Гуляйполя. Вочевидь, найближчим часом ворог буде намагатися просочуватися у місто для подальших штурмів і закріплення у міській забудові.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Ворог просунувся біля Степногірська

На Оріхівському напрямку також складна ситуація, особливо в районі Степногірська, де минулого тижня ворогу вдалося просунутися. Також через російські атаки розширилася сіра зона в бік Приморського та на північ по трасі Василівка – Запоріжжя.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

