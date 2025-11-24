Ситуация на фронте остается крайне тяжелой. Особенно тяжелая ситуация в районах городов Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск, Мирноград, Родинское, Гуляйполе и возле поселка Боровая. Также продолжаются бои в Волчанске, Часовом Яру и в районе северных окраин Торецка.

Россияне пытаются активизироваться почти на всех направлениях на фоне попыток США воплотить так называемый мирный план из 28 пунктов. Враг хочет создать иллюзию успеха на фронте, чтобы выбить себе более сильные позиции в переговорном процессе и заставить Вашингтон давить на Украину.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 10 по 17 ноября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно Подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру: совместное заявление США и Украины

Динамика боевых действий в течение недели

В отличие от предыдущих недель количество штурмовых действий несколько уменьшилось. Если в первой половине ноября враг еженедельно атаковал более 1 400 раз, то на прошлой неделе произошло 1 287 российских атак по всей линии фронта.

Однако стоит отметить, что атаки россиян рассеяны. Например:

в Сумской области количество российских штурмов колебалось от 0 до 20 в сутки;

возле Лимана – от 2 до 23;

на Александровском направлении – от 12 до 31;

Таким образом на прошлой неделе враг хотел продемонстрировать активность на всех направлениях, чтобы создать иллюзию наступления на всем фронте.

Больше всего штурмов россияне совершили в районе Покровска. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 372 атаки;

Константиновское – 162 атаки;

Александровское – 128 атак;

Гуляйпольское – 95 атак;

Славянское – 83 атаки;

Лиманское – 77 атак;

Сумское – 58 атак;

Харьковское – 50 атак;

Купянское – 37 атак;

Краматорское – 33 атаки;

Ореховское – 28 атак;

Приднепровское – 11 атак.

В общем разрезе количество атак на Купянском направлении уменьшилось почти вдвое. Также меньше атак зафиксировано на Харьковском, Лиманском и Покровском направлениях. В то же время возросло количество штурмов на Сумском, Краматорском и Гуляйпольском направлениях. На других участках тенденции остались неизменными.

Несмотря на количество штурмовых действий, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях. Стоит заметить, что впервые за несколько месяцев в течение недели не зафиксировано российских продвижений в Днепропетровской области.

О ситуации на других направлениях говорим далее в материале.

Продвижение россиян в районе границы в Харьковской области

В Харьковской области у россиян есть несколько так называемых плацдармов в районе государственной границы. Один из них – в районе сел Меловое и Амбарное, однако враг решил атаковать между этим плацдармом и основной линией фронта на севере области.

На прошлой неделе россияне оккупировали приграничные села Отрадное и Бологовка. Двуречанское перешло в серую зону.





Ситуация на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Враг приближается к Боровой

На Лиманском направлении ситуация сложная в районах поселка Боровая и города Лиман. И если у последнего линия соприкосновения изменений не претерпела, то у Боровой ситуация тяжелее.

Россияне продвинулись в сторону дороги, ведущей от Боровой до Купянска. Это усложняет положение наших воинов севернее Боровой в Загрызово, Богуславке и Новой Кругляковке. От линии соприкосновения до Боровой – более 3 километров.



Ситуация в районе Боровой / Карта DeepStateMAP

Россияне зашли в Северск?

На Славянском направлении ситуация остается довольно сложной. Прежде всего россиянам удалось продвинуться между Ямполем и Дроновкой.

А еще на прошлой неделе российские войска смогли просочиться в южные окраины Северска, который длительное время является целью россиян. Вот только российская пропаганда заявляет о штурме города и закреплении там, но это не соответствует действительности.

Зона прорыва россиян на карте теперь обозначена как серая зона, но закрепиться там врагу не удалось. Однако россияне будут прилагать усилия для продвижений, чтобы с приближением морозов закрепиться в урбанизированной зоне. Поэтому, вероятно, враг будет усиливать свои атаки в этом районе.





Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян между Торецком и Константиновкой

Константиновское направление, несмотря на количество штурмов, остается достаточно стабильным, хотя и ситуация там тяжелая – россияне постоянно атакуют дронами, артиллерией, КАБами, что усложняет оборону.

На прошлой неделе врагу удалось закрепиться в серой зоне в районе Торецка – в селе Щербиновка, что вблизи города.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Что происходит в Покровске?

Самые тяжелые бои сейчас идут в районе города Покровск и прилегающих населенных пунктах. Прежде всего поговорим о том, что происходит сейчас в самом городе.

К сожалению, линия фронта перешла за улицу Защитников Украины. Враг оккупировал юг города, в частности автовокзал Покровска. Также враг продвинулся в центральной части города. Россияне закрепились в районе руин торгового центра "Бульвар".

В районе выезда на трассу на Павлоград россияне также перешли улицу Защитников Украины.

Сейчас вся остальная часть города, кроме лесополосы на севере, в серой зоне.





Ситуация в Покровске / Карта DeepStateMAP

Какая ситуация на Покровском направлении?

Ситуация сложная не только в самом Покровске, но и на направлении вообще. Например, в районе Добропольского выступа россияне пошли в наступление. Враг продвинулся в районе Владимировки и Шахового и в сторону Софиевки.





Ситуация в районе Добропольского выступа / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись возле Разино и Красного Лимана.

Кроме того, враг продвинулся в районе Даченского – в серой зоне, южнее Мирнограда. Угроза окружения Мирнограда все еще остается крайне высокой. Серая зона в Мирнограде увеличилась и охватила восточные окраины. Однако закрепиться в городе россияне не могут. Поэтому сбрасывают авиабомбы, весом 3 тонны.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне приближаются к Гуляйполю

Осложняется ситуация в районе Гуляйполя на Запорожье. На прошлой неделе российские войска продвинулись в районе сел Червоное и Зеленый Гай, а также возле Ровнополья. В то же время серая зона приближается к дороге, которая ведет на Гуляйполе с севера.

Серая зона все ближе к Гуляйполю. Очевидно, ближайшее время враг будет пытаться просачиваться в город для дальнейших штурмов и закрепления в городской застройке.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Враг продвинулся возле Степногорска

На Ореховском направлении также сложная ситуация, особенно в районе Степногорска, где на прошлой неделе врагу удалось продвинуться. Также из-за российских атак расширилась серая зона в сторону Приморского и на север по трассе Васильевка – Запорожье.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

На фронте крайне тяжело и ситуация на международной арене не проще. Но где бы и между кем не продолжались переговоры, тяжелое бремя этой войны на наших воинах – и только они являются нашей гарантией мира и свободы. И сейчас в сложное время мы должны еще больше поддерживать наше войско. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.