Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Что писали россияне о переброске солдат КНДР в Украину?

Согласно сообщению, бойцы Ким Чен Ына два месяца провели на полигоне, а потом отправятся на неназванное направление.

Угадайте направление. Там поле и можно гулять,

– "интригует" военкор.



Сообщение о переброске солдат Кима в Украину / Соцсети

Намек очень прозрачный – очевидно, что речь о Гуляйполе в Запорожской области. То есть юге Украины.

От Гуляйполя до Запорожья – около 87 километров. Чуть выше – город Днепр.



Гуляйполе на карте / Скриншот 24 Канала

Показываем ситуацию на Гуляйпольском направлении на карте Deep State

Правда ли, что корейцев перебрасывают на Гуляйпольщину?

По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении НЕ имеет подтверждения,

– написал Андрей Коваленко.

В ГУР пока не комментировали заявления россиян. Но в середине ноября там писали, что Москва планирует "импортировать" 12 тысяч сборщиков "Шахедов" из КНДР.

Обратите внимание! 23 ноября россияне писали: "Гуляйполе, будучи мощным укрепрайоном, не берется в лоб, широким охватом идет изолирование района". А 24 ноября даже заявили, будто бы зашли в город.



Украинские военные обозреватели не подтвердили наличие врага в Гуляйполе, однако написали, что бои там могут начаться в ближайшие часы. Хотя еще не так давно назад было мнение, что россияне не пойдут на само Гуляйполе, а попытаются обрезать логистику.

