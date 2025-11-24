Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Что писали россияне о переброске солдат КНДР в Украину?
Согласно сообщению, бойцы Ким Чен Ына два месяца провели на полигоне, а потом отправятся на неназванное направление.
Угадайте направление. Там поле и можно гулять,
– "интригует" военкор.
Сообщение о переброске солдат Кима в Украину / Соцсети
Намек очень прозрачный – очевидно, что речь о Гуляйполе в Запорожской области. То есть юге Украины.
От Гуляйполя до Запорожья – около 87 километров. Чуть выше – город Днепр.
Гуляйполе на карте / Скриншот 24 Канала
Показываем ситуацию на Гуляйпольском направлении на карте Deep State
Правда ли, что корейцев перебрасывают на Гуляйпольщину?
По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении НЕ имеет подтверждения,
– написал Андрей Коваленко.
В ГУР пока не комментировали заявления россиян. Но в середине ноября там писали, что Москва планирует "импортировать" 12 тысяч сборщиков "Шахедов" из КНДР.
Обратите внимание! 23 ноября россияне писали: "Гуляйполе, будучи мощным укрепрайоном, не берется в лоб, широким охватом идет изолирование района". А 24 ноября даже заявили, будто бы зашли в город.
Украинские военные обозреватели не подтвердили наличие врага в Гуляйполе, однако написали, что бои там могут начаться в ближайшие часы. Хотя еще не так давно назад было мнение, что россияне не пойдут на само Гуляйполе, а попытаются обрезать логистику.
Последние новости о корейцах из КНДР в Украине
В начале ноября разведка Южной Кореи писала, что КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил 24 Каналу, что оккупантам не хватает ресурса.
Впоследствии западные СМИ написали, что северокорейские военные занимаются разминированием вокруг Украины.