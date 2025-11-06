Россияне привлекают солдат из КНДР уже не впервые, потому что имеют недостаток человеческого ресурса. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук заметил 24 Каналу, что это сигнал, который свидетельствует о том, что Украина выполняет очень много правильных действий относительно территории страны-агрессора.
Почему это хороший сигнал?
Андрей Ткачук объяснил, что оккупанты сегодня не могут обеспечить то продвижение, которое они хотели бы, имеющимися у них ресурсами. В России приняли решение о том, что призыв на службу будет происходить в течение всего года, а не только осенью и весной. Это означает, что у них не хватает человеческого ресурса.
Для того, чтобы освободить больше военных от службы на территории России и перебрасывать их на войну в Украине, им нужно больше срочников, которые будут служить в России, а также будут привлечены к войне против Украины. Им не хватает ресурса. Это хороший сигнал, что мы делаем очень много правильных действий относительно территории России,
– подчеркнул майор ВСУ.
Что известно о военных из КНДР на границе с Украиной?
По информации разведки Южной Кореи, КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной. Там они выполняют охранные задачи. В частности, более тысячи из них разминирует приграничные районы. Кроме того, 5 тысяч северокорейцев будут привлечены к восстановлению инфраструктуры на оккупированных территориях.
Также отмечается, что северокорейские власти активно раскручивают образ "героизма" своих военных, которых отправили в Россию. Ким Чен Ын стремится подать эту миссию как историческое достижение и сформировать новый "победный" нарратив, по аналогии с культом событий 1950-х годов. Есть данные, что в Пхеньяне уже начали подготовку к открытию двух тематических музеев.
Заметим, что пленные в Украине военные из КНДР просят не возвращать их домой. Они просят передать их Южной Корее.