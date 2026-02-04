Этой информацией он поделился в интервью France TV.

Какие потери Украины на войне?

Президент Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Украины в войне с Россией составляют 55 000 солдат.

Официально на поле боя количество убитых солдат, это или карьерные солдаты, или люди, которые были мобилизованы, составляет 55 000. Есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести,

– отметил он.

В феврале прошлого года он называл цифру 46 тысяч, а раненых – 380 тысяч.

Разница в потерях Украины и России существенная