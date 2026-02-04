Этой информацией он поделился в интервью France TV.
Смотрите также "Наша позиция очень четкая": Зеленский рассказал промежуточные детали трехсторонней встречи в Абу-Даби
Какие потери Украины на войне?
Президент Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Украины в войне с Россией составляют 55 000 солдат.
Официально на поле боя количество убитых солдат, это или карьерные солдаты, или люди, которые были мобилизованы, составляет 55 000. Есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести,
– отметил он.
В феврале прошлого года он называл цифру 46 тысяч, а раненых – 380 тысяч.
Разница в потерях Украины и России существенная
По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опубликованном 27 января, почти 1,2 миллиона российских и около 600 тысяч украинских военных погибли, были ранены или пропали без вести. То есть в целом речь идет о почти 1,8 миллионе потерь с обеих сторон.
По оценкам Центра, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года погибли почти 325 тысяч российских военных. При этом продвижение России на фронте остается крайне медленным. В некоторых районах российские войска продвигаются лишь на 15 – 70 метров в день.
С января 2024 года Россия захватила около 1,5 процента территории Украины и сейчас контролирует примерно 20 процентов страны.
Разведка Великобритании привела колоссальную разницу в потерях Украины и России в битве за Купянск. Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава. Об этом Минобороны страны сообщило британских чиновников на закрытом брифинге.