Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее заявление главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал в интервью LB.ua.
Какие потери понесли Украина и Россия в 2025 году?
По словам главнокомандующего, ситуация с личным составом на фронте улучшается.
Мы знаем, сколько людей находятся на переднем крае. И этот учет ведется от нижнего уровня – от роты и завершая Генеральным штабом. Мы откроем любую электронную карту и увидим, сколько людей на той или иной позиции,
– отметил Сырский.
Он рассказал, что количество украинских потерь уменьшилось на 13% в 2025 году. В то же время уровень потерь противника значительно увеличился.
"Хочу отметить, что за два года – 2024 и 2025 годы – потери противника составили более 850 000 личного состава. Имеется в виду всех потерь – и убитых, и раненых", – говорит главнокомандующий. По словам Сырского, это свидетельствует об эффективности боевых действий.
Что известно о потерях врага в последнее время?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 17 января россияне потеряли 830 военных. С начала вторжения Россия потеряла около 1 226 420 человек, 11 571 танков, 23 919 боевых бронированных машин, 36 294 артиллерийские системы, 1 616 РСЗО.
К слову, Сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что холод и открытые поля делают российские штурмы более рискованными. По его словам, из-за зимы противник часто вынужден двигаться по открытой местности, потому что посадки "голые" и не дают укрытия, а это делает штурмовиков заметной целью.