Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее заявление главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал в интервью LB.ua.

Какие потери понесли Украина и Россия в 2025 году?

По словам главнокомандующего, ситуация с личным составом на фронте улучшается.

Мы знаем, сколько людей находятся на переднем крае. И этот учет ведется от нижнего уровня – от роты и завершая Генеральным штабом. Мы откроем любую электронную карту и увидим, сколько людей на той или иной позиции,

– отметил Сырский.

Он рассказал, что количество украинских потерь уменьшилось на 13% в 2025 году. В то же время уровень потерь противника значительно увеличился.

"Хочу отметить, что за два года – 2024 и 2025 годы – потери противника составили более 850 000 личного состава. Имеется в виду всех потерь – и убитых, и раненых", – говорит главнокомандующий. По словам Сырского, это свидетельствует об эффективности боевых действий.

Что известно о потерях врага в последнее время?