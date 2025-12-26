Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что в полномасштабной войне ключевыми являются не территориальные изменения, а устойчивость государства, состояние армии и уровень истощения ресурсов противника. Он подытожил кампанию 2025 года и очертил, по каким показателям ее следует оценивать.

Итог кампании 2025 года не измеряется километрами

Громкие публикации о якобы "успехах" России часто сводятся к цифрам продвижения на карте. Оценивая события на фронте, Кузан предостерег от упрощенного подхода, когда войну пытаются свести к цифрам продвижения. По его словам, в полномасштабном противостоянии решающим является не количество занятых метров или километров, а способность государства сохранять устойчивость. Именно это определяет, кто выигрывает время и ресурсы, а кто постепенно их теряет.

Мерить километрами продвижения в современной, тем более полномасштабной войне, нельзя. Важно, как держится государство, армия и общество,

– сказал Кузан.

В большой войне решающими являются не локальные изменения позиций, а системное истощение потенциала сторон. Речь идет о демографических потерях, экономический ресурс и способность поддерживать военное производство. Именно эти факторы определяют, кто выигрывает время и кто в конце концов теряет возможность продолжать войну.

Ни 4 тысячи, ни 5, ни 7 тысяч километров не играют роли в том, кто побеждает. Играет роль снижение потенциала государства,

– подчеркнул Кузан.

Россия в течение года сжигала значительный человеческий ресурс и переводила экономику в военный режим, что уже сказывается на ее долгосрочных возможностях. По его словам, такой процесс невозможно остановить одномоментно, даже в случае политических решений. Именно поэтому оценка кампании должна основываться на устойчивости Украины и постепенной деградации ресурсов противника, а не на цифрах из заголовков.

Как Россия теряла потенциал в 2025 году?

В течение года Россия была вынуждена жертвовать не только людьми, но и долгосрочными экономическими проектами. Значительная часть ресурсов ушла на поддержку войны, что привело к сворачиванию гражданских программ и истощению финансовых резервов. Война все больше становилась бременем для всей государственной системы.

Россия нивелировала свои национальные проекты. Фонд национального благосостояния еще не исчерпан, но он уже направляется туда,

– объяснил Кузан.

Он отметил, что российская экономика фактически перешла в режим выживания. Под военные нужды направлено около 40% экономики, что автоматически означает кризис в других секторах. В то же время остановлены или заморожены крупные инфраструктурные и технологические проекты, которые ранее подавались как стратегические.

Россиян выбросили из тройки крупнейших экспортеров оружия, их вытесняют с рынков нефти, а цены и экспортные возможности падают,

– отметил он.

Удары украинских беспилотников уже дали ощутимый эффект для российской промышленности. Самостоятельного высокотехнологичного производства в России фактически не осталось, а зависимость от Китая стала критической. Именно эти объективные показатели, а не движение линии фронта, демонстрируют реальный итог кампании года.

Пока государство сохраняет управляемость, мобилизационный ресурс и поддержку людей, оно способно выдерживать давление даже при сложной ситуации на фронте. Именно поэтому российские попытки демонстрировать "продвижение" не меняют общей картины войны.

Играет роль не территория, а то, как держится государство. А государство держится на армии и на обществе,

– отметил он.

По состоянию на конец кампании украинские оборонительные рубежи остаются удержанными, несмотря на постоянное давление и потери. По его оценке, именно это сводит на нет российскую пропаганду о "переломе" на фронте и подтверждает, что стратегическая устойчивость Украины сейчас выше, чем у противника.

