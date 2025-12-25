Если Владимир Путин и дальше будет считать, что его все боятся, то не будет участвовать в конструктивных переговорах. Советник ОПУ Михаил Подоляк заметил 24 Каналу, что страх Запада является опасным.

Читайте также Не собирается заканчивать войну, – у Зеленского сказали, как будет действовать Путин в 2026 году

"Все эти заявления о 90 днях, что "мы быстро куда-то движемся" и так далее, свидетельствуют о непонимании России, ее мотивов. Нет никакого профайлирования Путина и всех остальных в окружении. Особенно таких персонажей, как Патрушев. Тогда западные либеральные демократии с точки зрения среднесрочной перспективы проиграли. Это очень опасно для человечества", – подчеркнул он.

Пойдет ли Россия на компромисс?

Михаил Подоляк отметил, что Москва пойдет на компромисс при одном условии. Путин должен понять, что цена войны для России слишком велика. Потому что все нынешние действия партнеров недостаточны для этого.

Прежде всего нужен совсем другой уровень милитарной поддержки Украины. Также партнеры не должны озвучивать цифры, что и в каком количестве передали для украинской армии.

Кроме того, не стоит показывать России проявления слабости. В частности, недавно премьер-министр Бельгии Барт де Вевер защищал замороженные активы Кремля. Он считает, что Москва не проиграет войну, и эти средства придется возвращать.

Если у вас есть какие-то темы для обсуждения, делайте это в кулуарах, неформально в рамках ЕС, с Украиной. Не выходите с паническими заявлениями, стимулирующими Россию,

– отметил советник ОПУ.

По его словам, другими должны быть и милитарная поддержка Украины, и санкции против России, и потери Кремля. Крайне важно отсутствие заявлений о том, что Запад боится Путина.

Мирный план: последние новости