Якщо Володимир Путін і далі вважатиме, що його всі бояться, то не братиме участі у конструктивних переговорах. Радник ОПУ Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що страх Заходу є небезпечним.

"Усі ці заяви про 90 днів, що "ми швидко кудись рухаємося" і так далі, свідчать про нерозуміння Росії, її мотивів. Немає ніякого профайлування Путіна та всіх інших в оточенні. Особливо таких персонажів, як Патрушев. Тоді західні ліберальні демократії з погляду середньострокової перспективи програли. Це дуже небезпечно для людства", – підкреслив він.

Чи піде Росія на компроміс?

Михайло Подоляк наголосив, що Москва піде на компроміс за однієї умови. Путін має зрозуміти, що ціна війни для Росії надто велика. Тому що усі нинішні дії партнерів недостатні для цього.

Насамперед потрібен зовсім інший рівень мілітарної підтримки України. Також партнери не повинні озвучувати цифри, що та у якій кількості передали для української армії.

Крім того, не варто показувати Росії прояви слабкості. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер захищав заморожені активи Кремля. Він вважає, що Москва не програє війну, і ці кошти доведеться повертати.

Якщо у вас є якісь теми для обговорення, робіть це в кулуарах, неформально у межах ЄС, з Україною. Не виходьте з панічними заявами, стимулюючими Росію,

– зазначив радник ОПУ.

За його словами, іншими мають бути і мілітарна підтримка України, і санкції проти Росії, і втрати Кремля. Вкрай важливою є відсутність заяв про те, що Захід боїться Путіна.

Мирний план: останні новини