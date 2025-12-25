Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 25 грудня.

Що Зеленський розповів про роботу над мирним планом?

Володимир Зеленський розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров 25 грудня ще буде говорити з американською командою стосовно мирного плану для України.

Важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю – деякі документи готові,

– зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що щодо сенсативних питань у мирному плані ще необхідно провести роботу, але у Києва та Вашингтона є розуміння, як це все забезпечити.

"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії", – резюмував український очільник.

До речі, політолог Ігор Рейтерович заявив в етері 24 Каналу, що з огляду ситуації, в якій зараз перебуває Україна, новий варіант мирного плану за деякими пунктами є більш-менш прийнятним для нашої країни. Водночас, на думку експерта, ледь не до кожного пункту можна висунути якісь зауваження або запропонувати поправки.

Що було у мирному плані, про який Зеленський розповів журналістам?