2 лютого стало відомо, що деякі області переходять на аварійні відключення.

Дивіться також "Пакунок тепла" для українців: уряд анонсував нову адресну допомогу

Де не діють графіки відключень?

Так, о 10-їй ранку "Чернігівобленерго" повідомило, що на Чернігівщині застосовані аварійні вимкнення для 10 черг одночасно.

Також екстрені відключення запровадили у Києві та області. Про це повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, що 2 лютого у Київській області мали б діяти традиційні графіки погодинних відключень, а у столиці – тимчасові, тобто окремі для кожного будинку.

Аварійні відключення з 9:46 ввели і в Черкаській області. У "Черкасиобленерго" пояснили, що це пов'язано з наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.