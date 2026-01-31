Про це повідомили на сторінках Харківського метрополітену та Київської міської державної адміністрації.

Що відомо про призупинення руху метрополітенів?

У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори. Пасажири повідомили, що потяги також зупинилися. Пізніше в КМДА повідомили, що через низьку напругу в столиці від зовнішніх живильних центрів метрополітен тимчасово не може працювати. Про відновлення руху пасажирів повідомлять.

Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій),

– написав міський голова Віталій Кличко.

У Києві тимчасово зупинилося метро: дивіться відео

Тим часом таксі дещо підвищили ціни на таксі. Доїхати з правого на лівий берег можна за понад 900 гривень. Причина – проблеми з рухом метро та підвищений попит.



Ціни на таксі незначно зросли / Скриншот

У метро Харкова також заявили про тимчасову зупинку руху. Там зазначають, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово не вдається здійснювати. Об 11:31 відновили рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, які складають 25 – 30 хвилин.

Що відомо про стан української енергетики?