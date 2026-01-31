Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також колишній очільник зазначив, що подібні інциденти ставалися й до цього.

Яка ситуація сталася в енергосистемі?

У суботу, 31 січня, в Україні сталася масштабна аварія, відбулося масштабне каскадне відключення електроенергії через проблеми в енергосистемі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Ні, це не національний блекаут на кшталт листопада 2022 року. Але серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів. Судячи з повідомлення, вона могла бути пов'язана серед іншого з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією – наші всі енергосистеми тісно взаємопов'язані,

– пояснив Кудрицький.

За його словами, після 2022 року подібні інциденти ставалися кілька разів, проте причини перебоїв, які зафіксували 31 січня, можуть бути об'єктивно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час.

"Коли відключається зразу багато магістральних високовольтних ліній, може виникати певна загроза стабільної роботи атомних станцій і автоматика, захист цих атомних станцій, повинна відпрацювати або відключивши певні енергоблоки від енергосистеми тимчасово, або знизивши їхню потужність, щоб зберегти стабільну роботу АЕС", – додав він в етері "Суспільне. Студія".

Що каже офіційна влада?