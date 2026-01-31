Про це пише Міненергетики. Крім того, у Києві зникло й водопостачання.

Дивіться також Майже по всій Україні діють аварійні відключення: яка ситуація зі світлом 31 січня

Яка ситуація в енергетиці?

Зранку 31 січня стало відомо, що в українській енергетиці сталися серйозні проблеми. Склдана ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Водночас енергетики обізнані про поточну ситуацію та вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. Світло можуть повернути протягом найближчих 2 -3 годин.

Журналісти пишуть, що нібито відбувся масштабний блекаут і наразі значна частина держави знеструмлена. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві енергетики. У відомстві кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Так в Україні сталося каскадне відключення в мережі. Спрацювали автоматичні захисти на підстанціях та були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики Укренерго працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено,

– спрогнозував міністр енергетики України Денис Шмигаль.