У столиці країни зупинився рух тролейбусів. Про це повідомляє видання NewsMaker.md.

Яка ситуація у Молдові?

Без світла залишилася столиця країни та її передмістя – Ставчени, Дурлешти, Ватра, а також Тараклія, Кагул і Нові Анени. У Кишиневі через блекаут також зупинився рух тролейбусів. Також через масове відключення електроенергії в Молдові перестали працювати світлофори. Це серйозно ускладнило дорожній рух і підвищило ризик аварій. На найбільш завантажені перехрестя вже направили патрульних, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

У Національному центрі управління кризовими ситуаціями зазначили, що відключення пов'язане з несприятливими метеоумовами. Водночас у Міністерстві енергетики Молдови заявили, що причиною збою стали серйозні проблеми в українській енергосистемі.

За повідомленнями відомства, через падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча – Вулканешти – Молдавська ГРЕС сталася аварійна зупинка електроенергетичної системи.

Енергетики вже розпочали роботи для відновлення енергопостачання. У більшості міст вже почала з'являтися напруга.

Що відбувається в енергосистемі України?