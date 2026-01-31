У столиці країни зупинився рух тролейбусів. Про це повідомляє видання NewsMaker.md.
Яка ситуація у Молдові?
Без світла залишилася столиця країни та її передмістя – Ставчени, Дурлешти, Ватра, а також Тараклія, Кагул і Нові Анени. У Кишиневі через блекаут також зупинився рух тролейбусів. Також через масове відключення електроенергії в Молдові перестали працювати світлофори. Це серйозно ускладнило дорожній рух і підвищило ризик аварій. На найбільш завантажені перехрестя вже направили патрульних, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
У Національному центрі управління кризовими ситуаціями зазначили, що відключення пов'язане з несприятливими метеоумовами. Водночас у Міністерстві енергетики Молдови заявили, що причиною збою стали серйозні проблеми в українській енергосистемі.
За повідомленнями відомства, через падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча – Вулканешти – Молдавська ГРЕС сталася аварійна зупинка електроенергетичної системи.
Енергетики вже розпочали роботи для відновлення енергопостачання. У більшості міст вже почала з'являтися напруга.
Що відбувається в енергосистемі України?
У суботу, 31 січня, в Україні у багатьох регіонах ввели аварійні відключення світла. В енергосистемі зафіксована складна ситуація.
Графіки погодинних відключень, які застосували від початку доби не діють. У Харкові та Києві зупинилося метро, у частині регіонів України зникло водопостачання.
Енергетики розпочали роботу для стабілізації енергосистеми. Проте, як зазначають фахівці, відновлювальні роботи можуть тривати певний час, тому енергопостачання може бути відновлено не відразу.