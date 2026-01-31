В столице страны остановилось движение троллейбусов. Об этом сообщает издание NewsMaker.md.

Смотрите также Во многих областях действуют аварийные отключения: какая ситуация со светом 31 января

Какая ситуация в Молдове?

Без света осталась столица страны и ее пригород – Ставчены, Дурлешты, Ватра, а также Тараклия, Кагул и Новые Анены. В Кишиневе из-за блэкаута также остановилось движение троллейбусов. Также из-за массового отключения электроэнергии в Молдове перестали работать светофоры. Это серьезно осложнило дорожное движение и повысило риск аварий. На наиболее загруженные перекрестки уже направили патрульных, во избежание опасных ситуаций.

В Национальном центре управления кризисными ситуациями отметили, что отключение связано с неблагоприятными метеоусловиями. В то же время в Министерстве энергетики Молдовы заявили, что причиной сбоя стали серьезные проблемы в украинской энергосистеме.

По сообщениям ведомства, из-за падения напряжения на высоковольтной линии Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС произошла аварийная остановка электроэнергетической системы.

Энергетики уже начали работы для восстановления энергоснабжения. В большинстве городов уже начало появляться напряжение.

Что происходит в энергосистеме Украины?