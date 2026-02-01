29 січня для Києва вперше запрацювали так звані тимчасові графіки. Втім, уже 31 січня їх довелося скасувати через масштабну аварію в енергосистемі.

Як вимикатимуть світло в Києві 2 лютого?

Втім, вже у понеділок, 2 лютого, опівночі столиця знову повертається до тимчасових графіків. Про це повідомили у ДТЕК.

Подивитися свій графік можна:

у чат-боті;

на сайті;

в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, що тимчасові графіки відключень відрізняються від звичайних погодинних.

Тимчасові графіки нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо) наразі не буде, графіки не прив'язані до черговості. Для кожного будинку буде свій графік.

