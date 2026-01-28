Про це повідомили в ДТЕК.

Дивіться також Дефіцит наразі неможливо покрити імпортом: що може врятувати енергосистему

Чи відновили електропостачання в Києві?

У Києві енергетики зробили неможливе й це дозволило провернути графіки світла до столиці. Відтак навіть попри шалений дефіцит електрики в Києві, жителям повертають графіки з тим обсягом світла, який наразі є.

Однак поки що графіки будуть діяти з певними обмеженнями:

графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми;

звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо) наразі не буде, графіки не прив'язані до черговості.

для кожного будинку буде свій графік;

коли буде світло, можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. В ДТЕК кажуть, що на сайті можуть бути затримки в оновленнях до 5 хвилин через перевантаженість системи.

Енергетики наголошують, що в енергосистемі досі спостерігається складна ситуація. Її ускладнюють майбутні сильні морози. Крім того, не виключені нові обстріли з боку росіян.

Якщо того буде вимагати ситуація, то столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо все стабілізується, то киянам повернуть звичні графіки відключень з чергами.

У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня,

– повідомили в компанії.