Про це повідомили в ДТЕК.
Дивіться також Дефіцит наразі неможливо покрити імпортом: що може врятувати енергосистему
Чи відновили електропостачання в Києві?
У Києві енергетики зробили неможливе й це дозволило провернути графіки світла до столиці. Відтак навіть попри шалений дефіцит електрики в Києві, жителям повертають графіки з тим обсягом світла, який наразі є.
Однак поки що графіки будуть діяти з певними обмеженнями:
- графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми;
- звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо) наразі не буде, графіки не прив'язані до черговості.
- для кожного будинку буде свій графік;
- коли буде світло, можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. В ДТЕК кажуть, що на сайті можуть бути затримки в оновленнях до 5 хвилин через перевантаженість системи.
Енергетики наголошують, що в енергосистемі досі спостерігається складна ситуація. Її ускладнюють майбутні сильні морози. Крім того, не виключені нові обстріли з боку росіян.
Якщо того буде вимагати ситуація, то столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо все стабілізується, то киянам повернуть звичні графіки відключень з чергами.
У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня,
– повідомили в компанії.