Про це повідомляє ДТЕК. Водночас до графіків погодинних відключень Київ ще не повертається.
Яка зараз ситуація з електрикою в Києві?
Енергетики ДТЕК працюють над відновленням енергоживлення для всіх споживачів столиці. Однак першочергово світло дали критичним об'єктам, зокрема комунальним підприємствам.
На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення,
– повідомили в компанії.
Доки фахівці щоденно проводять ремонти мереж, щоб ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, у Києві графіки та розподіл на групи не діють.
За даними ДТЕК, найскладніша ситуація зі світлом зараз є в частинах Дніпровського та Деснянського районів столиці. Без елекрики залишаються приблизно 44 тисячі будинків.
У Києві тривають аварійні відключення світла: останні новини
Після масованої російської атаки 20 січня в Києві без електрики залишилися понад мільйон людей. Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію "найгіршою" та закликав шукати нестандартні рішення й координувати дії з бізнесом, щоб допомогти людям і стабілізувати енергопостачання.
Чеерз ворожі обстріли будинки в столиці залишилися без тепла, електрики, води та газу, що в умовах морозів серйозно ускладнює життя. У МВС зауважили, що такі дії Росії цілеспрямованим ударом по базових умовах життя населення. Аби люди мали все необхідне, в місті працюють пункти незламності, намети обігріву та пункти допомоги.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що близько 600 тисяч людей у січні виїхали з міста через критичну ситуацію зі світлом і теплом. Очільник столиці назвав ситуацію в місті дуже складною, росіни по суті, намагаються створити гуманітарну кризу.