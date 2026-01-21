Про це повідомляє ДТЕК. Водночас до графіків погодинних відключень Київ ще не повертається.

Яка зараз ситуація з електрикою в Києві?

Енергетики ДТЕК працюють над відновленням енергоживлення для всіх споживачів столиці. Однак першочергово світло дали критичним об'єктам, зокрема комунальним підприємствам.

На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення,

– повідомили в компанії.

Доки фахівці щоденно проводять ремонти мереж, щоб ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, у Києві графіки та розподіл на групи не діють.

За даними ДТЕК, найскладніша ситуація зі світлом зараз є в частинах Дніпровського та Деснянського районів столиці. Без елекрики залишаються приблизно 44 тисячі будинків.

У Києві тривають аварійні відключення світла: останні новини