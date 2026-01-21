Про ситуацію в столиці розповів міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю Times.

Що Кличко каже про ситуацію в Києві?

За словами міського голови столиці, близько 600 тисяч людей у січні вже виїхали зі столиці, населення якої становить приблизно 3 мільйони. Він порадив мешканцям, у яких є можливість виїхати, зробити це. Водночас аварійні служби намагаються відновити електропостачання після нового удару Росії 20 січня.

Ситуація з базовими послугами – опаленням, водопостачанням, електропостачанням – є критичною. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення,

– пояснив Кличко.

Він уточнив, що комунальники вимушено спустили воду з централізованої системи опалення та водопостачання Києва, щоб запобігти замерзанню та розривам труб.

"Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди взимку замерзли", – резюмував Кличко.

Які наслідки нового обстрілу столиці 20 січня?