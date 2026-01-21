Про ситуацію в столиці розповів міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю Times.
Що Кличко каже про ситуацію в Києві?
За словами міського голови столиці, близько 600 тисяч людей у січні вже виїхали зі столиці, населення якої становить приблизно 3 мільйони. Він порадив мешканцям, у яких є можливість виїхати, зробити це. Водночас аварійні служби намагаються відновити електропостачання після нового удару Росії 20 січня.
Ситуація з базовими послугами – опаленням, водопостачанням, електропостачанням – є критичною. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення,
– пояснив Кличко.
Він уточнив, що комунальники вимушено спустили воду з централізованої системи опалення та водопостачання Києва, щоб запобігти замерзанню та розривам труб.
"Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди взимку замерзли", – резюмував Кличко.
Які наслідки нового обстрілу столиці 20 січня?
Уночі 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки немає водопостачання та постраждала людина.
У Дніпровському районі від вибухів пошкоджено багатоповерхівку та нежитлові приміщення. Там постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували. У Дарницькому районі столиці, за словами правоохоронців, вибито вікна та пошкоджено паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки російського безпілотника впали на території кладовища.
Після обстрілу без водопостачання лишилися Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони, а на Троєщині – вода подається зі зниженим тиском. Схожа ситуація із тиском води також у Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Тільки місцями було водопостачання й у Печерському районі.
Вже 21 січня стало відомо, що в Києві відновили водопостачання після масованої атаки, але в деяких районах ще спостерігається знижений тиск.