Які прогнози щодо відновлення теплопостачання?

Нічна масована атака на столицю 20 січня спричинила перебої з постачанням тепла, води та електроенергії до житлових будинків. 24 Канал дізнався прогнози експертів з енергетики щодо часу, потрібного на відновлення теплопостачання в Києві.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, через атаку без опалення залишилися 5 635 багатоповерхівок, серед яких майже 80% – це будинки, які постраждали внаслідок обстрілу Києва 9 січня. Комунальники працюють над ремонтами на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Експерт Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу висловив думку про те, що нині не йдеться про критичну ситуацію в місті, а час відновлення опалення в постраждалих будинках буде подібний до попереднього випадку.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Як на мене, ніякої гуманітарної катастрофи не відбувається. Якщо минулого тижня вдарили й відновили 5 800 будинків, то це честь і хвала комунальним службам і енергетикам, які це зробили. І що їм завадить знову відновити за тиждень 5 800 будинків? Я не бачу ніяких проблем. Значить, знову відновлять.

У розмові з експертом Юрієм Корольчуком 24 Канал отримав подібний прогноз щодо часу, необхідного на повернення теплопостачання до багатоповерхівок Києва.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій З того, що я бачу зараз і знаю, фактично те саме відбулося: ті самі удари по тих самих об'єктах. Тому звичайно, що відновлення буде й воно можливе, але я думаю, проходити воно буде, умовно кажучи, на якихось 30% легше, тому що температура покращиться, погода. Але, з іншого боку, мінімум тиждень часу.

Водночас експерт оцінює термін повернення теплопостачання після атаки 9 січня як оперативний з огляду на ступінь пошкоджень і морозну погоду.

Зауважте! За прогнозом синоптиків, чекати на потепління в Україні можна з 22 – 23 січня, а погода почне змінюватися в окремих регіонах. У першу чергу йдеться про послаблення морозів.

Що відомо про наслідки атаки на Київ 20 січня?