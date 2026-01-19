Водночас значного потепління синоптики поки не прогнозують. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, передає 24 Канал.

Наскільки стане тепліше в Україні?

За словами Наталії Птухи, з 22 січня на погоду в Україні почнуть впливати атмосферні фронти, насамперед на Правобережжі. Через це з 23 січня у західних областях і на південному сході можливий невеликий сніг.

І за рахунок цього ми вже бачимо, що трохи зміни в атмосфері будуть відбуватися. І певні такі підвищення температури,

– пояснила Птуха.

Також вона наголосила, що йдеться не про справжнє тепло, а про послаблення морозів. Після 23 січня у північних регіонах нічна температура підвищиться з нинішніх 12 – 17 градусів морозу до 5 – 11 градусів морозу.

Удень прогнозують від 1 до 7 градусів нижче нуля. Як зазначила Птуха, для зими така температура вважається "досить помірною і комфортною".

За словами синоптикині, на півдні та Закарпатті після 23 січня в денні години повітря може прогрітися до 3 градусів тепла. Водночас у більшості областей в Україні плюсову температуру поки не варто очікувати.

Після 25 січня плюсові значення можливі переважно в південних регіонах і на Закарпатті. Решта областей, за даними Птухи, залишатимуться з мінусовими, але вже менш інтенсивними температурами.

Яку погоду очікувати найближчим часом?