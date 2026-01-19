Зимові морози, ймовірно, затримаються щонайменше до середини місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про Сибірські морози, що насуваються на Європу?

Метеорологи попереджають, що східні повітряні потоки призведуть до різкого зниження температур у багатьох європейських країнах, зокрема в Україні. У нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися далеко нижче нуля – подекуди до -10 градусів Цельсія і навіть нижче, а в окремих регіонах мінусові значення можливі й удень.

Фахівці звертають увагу, що зима 2025 – 2026 років уже виявилася нетиповою. Попри попередні довгострокові прогнози про теплий сезон, січень став найхолоднішим за останні півтора десятиліття.

За оцінками синоптиків, подібна тенденція може зберегтися і в лютому. Згідно з розрахунками Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), період сильних морозів триватиме орієнтовно до середини лютого.

Водночас у другій половині місяця можливий різкий злам погодного сценарію – не виключено помітне потепління, яке більше нагадуватиме ранню весну. Втім, метеорологи наголошують, що ці прогнози ще можуть коригуватися.

Значний вплив має нестабільний стан полярного вихору, який нині сприяє проникненню арктичного повітря далеко на південь. У разі його подальшого ослаблення хвилі сильного холоду можуть повернутися навіть на початку весни.

В Івано-Франківську фіксували 23 градуси морозу