Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталія Постриганя.
Яких холодів чекати українцям?
Синоптик повідомляє, що морози дещо послабляться 15 січня через теплий атмосферний фронт циклону "Hiltrud". Утім, згідно з прогнозом, у Черкаській області це було маловідчутно.
Температура повітря у регіоні уночі коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів морозу, після чого знову стане холодніше.
З п'ятниці, 16 січня, у зв'язку з посиленням Сибірського антициклону в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане... Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір,
– написав він.
За його словами, січень загалом є найбільш холодним зимовим місяцем із середньодобовою температурою до 3,5 градусів морозу, тож нинішні морози до 15 градусів є нормою для України.
Чи буде потепління?
До слова, раніше Віталій Постригань повідомляв, що холодна погода утримається до щонайменше кінця другої декади січня. Ну а до того, за його словами, варто очікувати морозні умови.
В Укргідрометцентрі раніше зазначали, що відчутного потепління поки не передбачається. Але і сильних знижень температурних показників та снігопадів також чекати не варто.