Відповідну інформацію розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Коли морози можуть послабшати?

Віталій Постригань розповів, що згідно з попередніми прогностичними оцінками, холодна погода утримається в Україні до щонайменше кінця другої декади січня. Ну а до того, за його словами, варто очікувати морозні умови.

Вже зараз прослідковується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе нам сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати на помірні, часом сильні морози,

– пояснив він.

Водночас синоптик зауважив, що поки це лише попередні прогностичні оцінки, які надалі варто буде уточнювати. Тож, як зазначає експерт, можливе потепління може прийти до України, проте не раніше, ніж 20 січня.

Що прогнозували на цей тиждень?