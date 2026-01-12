Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Кібальчича.

Коли буде сніг цього тижня і в яких областях?

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що сніг ітиме чи не щодня.

У понеділок, 12 січня, холодна погода буде по всій країні. У західних областях пройде невеликий, подекуди помірний сніг, у решті регіонів без істотних опадів. На дорогах будуть ожеледиця та сніговий накат.

Довідка. Сніговий накат офіційно тлумачиться як ущільнення (трамбування) снігу колесами транспортних засобів. Неформально його можна назвати укатаним снігом на дорозі.

У вівторок, 13 січня, буде мороз. Подекуди можливий невеликий сніг, на крайньому заході вдень помірний сніг. На дорогах знову ожеледиця та сніговий накат.

У середу, 14 січня, подекуди по Україні можливий невеликий сніг, на півдні та у Криму з дощем. У більшості областей спостерігатиметься туман із відкладенням паморозі.

У четвер, 15 січня, "атмосферний фронт із Балтійського моря принесе до більшості регіонів, крім північного сходу, опади у вигляді снігу, мокрого снігу". На крайньому заході місцями пройде дощ, буде ожеледь.

У п'ятницю, 16 січня, сніг буде в більшості областей України, і навіть мокрий сніг. А в західних та південних регіонах він буде із дощем. На дорогах ожеледиця.

У суботу, 17 січня, подекуди в Україні пройде сніг, у східній половині та в Карпатах помірний. На дорогах ожеледиця.

У неділю, 18 січня, на Правобережжі країни спостерігатиметься помірний сніг, слабка хуртовина, місцями ожеледь. На Лівобережжі часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Таким чином, погода буде несприятливою весь тиждень.

Що кажуть в Укргідрометцентрі?

Синоптики відзначають, що 13 – 15 січня в Україні збережеться по-справжньому зимова погода. Вона буде холодною вночі з помірним морозом вдень у більшості областей. Водночас дещо тепліше буде на півдні, південному сході країни та на Закарпатті.

13 січня вдень в Карпатах та на Закарпатті, 15 січня вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, в Криму і Приазов'ї, вдень в Україні, крім північно-східної частини, прогнозують невеликий сніг.