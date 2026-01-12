Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Кибальчича.

Смотрите также Затяжные морозы до -25: где и когда сильнее всего похолодает до конца недели

Когда будет снег на этой неделе и в каких областях?

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что снег будет идти чуть ли не ежедневно.

В понедельник, 12 января, холодная погода будет по всей стране. В западных областях пройдет небольшой, местами умеренный снег, в остальных регионах без существенных осадков. На дорогах будут гололедица и снежный накат.

Справка. Снежный накат официально толкуется как уплотнение (трамбовка) снега колесами транспортных средств. Неформально его можно назвать укатанным снегом на дороге.

Во вторник, 13 января, будет мороз. Кое-где возможен небольшой снег, на крайнем западе днем умеренный снег. На дорогах снова гололедица и снежный накат.

В среду, 14 января, местами по Украине возможен небольшой снег, на юге и в Крыму с дождем. В большинстве областей будет наблюдаться туман с отложением изморози.

В четверг, 15 января, "атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в большинство регионов, кроме северо-востока, осадки в виде снега, мокрого снега". На крайнем западе местами пройдет дождь, будет гололед.

В пятницу, 16 января, снег будет в большинстве областей Украины, и даже мокрый снег. А в западных и южных регионах он будет с дождем. На дорогах гололедица.

В субботу, 17 января, местами в Украине пройдет снег, в восточной половине и в Карпатах умеренный. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 18 января, на Правобережье страны будет наблюдаться умеренный снег, слабая метель, местами гололед. На Левобережье временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Таким образом, погода будет неблагоприятной всю неделю.

Что говорят в Укргидрометцентре?

Синоптики отмечают, что 13 – 15 января в Украине сохранится по-настоящему зимняя погода. Она будет холодной ночью с умеренным морозом днем в большинстве областей. В то же время несколько теплее будет на юге, юго-востоке страны и на Закарпатье.

13 января днем в Карпатах и на Закарпатье, 15 января ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, в Крыму и Приазовье, днем в Украине, кроме северо-восточной части, прогнозируют небольшой снег.