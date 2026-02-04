Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что известно об очередной атаке России на энергообъекты Украины?

В ночь на 4 февраля российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Из-за повреждения энергооборудования утром 4 февраля зафиксированы отключения электроэнергии в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Как отмечают энергетики, во всех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты работают над ликвидацией последствий российского удара и восстановлением электроснабжения потребителей.

В Укрэнерго отметили, что в результате предыдущих российских атак 4 февраля продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Впрочем, в некоторых областях Украины вынужденно применяются аварийные отключения света, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

В компании сообщили, что потребление энергии 4 февраля возросло. По состоянию на утро оно на 5,2% выше чем в то же время 3 февраля. Это специалисты связывают с восстановлением электроснабжения для большинства потребителей. Также энергетики смогли уменьшить объемы вынужденных ограничений в отдельных регионах Украины.

Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний,

– попросили в Укрэнерго.

Россия била по Одесской области 4 февраля: какая там ситуация?