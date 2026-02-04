Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про чергову атаку Росії на енергооб'єкти України?

В ніч на 4 лютого російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у декількох регіонах України.

Через пошкодження енергообладнання зранку 4 лютого зафіксовані відключення електроенергії у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як зазначають енергетики, у всіх районах, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці працюють над ліквідацією наслідків російського удару та відновленням електропостачання споживачам.

В Укренерго зауважили, що внаслідок попередніх російських атак 4 лютого продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Втім, у деяких областях України вимушено застосовуються аварійні відключення світла, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі України.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

У компанії повідомили, що споживання енергії 4 лютого зросло. Станом на ранок воно є на 5,2% вищим ніж у той самий час 3 лютого. Це фахівці пов'язують із відновленням електропостачання для більшості споживачів. Також енергетики змогли зменшити обсяги вимушених обмежень в окремих регіонах України.

Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень,

– попросили в Укренерго.

