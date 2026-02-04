Перші відомі наслідки повідомив очільник МВА Одеси Сергій Лисак. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки Дрони вже над Україною: де зараз є небезпека через російські БпЛА
Що відомо про повітряну атаку на Одесу 4 лютого та її наслідки?
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:42. За повідомленням Повітряних сил, з акваторії Чорного моря до Одещини наближалися ударні дрони російської армії.
Моніторингові спільноти нарахували їх близько десятка. Місцеві жителі та спільноти у соціальних мережах писали про звуки вибухів та роботу Протиповітряної оборони.
Приблизно о 2 ночі нова партія – не менш як 20 – БпЛА налетіли на Одеський район. Центр, порт та інші райони опинилися під ударом.
Водночас міська військова адміністрація підтвердила, що Одеса перебуває під атакою БпЛА. І вже відомо про влучання у двоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих з'ясовують.
Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?
Після півночі 4 лютого вибухи чи роботу ППО чули у Запорізькій області, а також у Сумській.
- Також російська армія завдала ракетного удару по Харкову, у Салтівському районі пошкоджені житлові будинки.