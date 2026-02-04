О том, где сейчас движутся российские дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – рекомендуем пройти к безопасному месту.
Смотрите также Не очередная атака: что стоит за последним массированным ударом по Украине
Где были ударные дроны?
Ударные БпЛА в районе Тростянца на Черниговщине. Несколько ударных БпЛА на юге Днепропетровщины. Скоростной БпЛА в направлении Запорожья с Востока. БпЛА на Запорожье с юга. На Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания. БпЛА на Сумы с севера и юга. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на Днепропетровщине: БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы. БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, курс южный. Вражеские БпЛА в направлении Сум с юга. БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище. БпЛА на Запорожье с юга и севера. БпЛА в направлении Сум с севера. Александр Ганжа сообщил, что враг поразил объект инфраструктуры – там возник пожар. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское с юга. БпЛА в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровщины, курс западный. Одесская область: разведывательный БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки/Сергеевки. Этой ночью враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Донецк и Чауда. Около 70 из них составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, В результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях. Днепропетровщина: БпЛА на/против Васильковки, курс - северо-западный. БпЛА на северо-восточных окраинах Харькова. Беспилотники атаковали центр села Шептаки Новгород-Северской общины. В результате попаданий загорелось здание местной школы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Этой ночью враг атаковал беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района. Во время обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 3 частных дома, еще один – уничтожен. Также в результате атаки изуродованы хозяйственные постройки, авто и админздание. Задело и линию электропередач. В Одессе после масштабной воздушной атаки есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор, в частности повреждены кровли, фасады и выбиты окна. В общем повреждения получили более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. К счастью, погибших нет. Пострадали две женщины, медики оказали им необходимую помощь на месте. Сумщина: БпЛА в районе Конотопа, курс - юго-западный. Харьковская область: БпЛА в направлении населенного пункта Ольшаны с севера. Вражеский БпЛА над Запорожьем. Сумщина: БпЛА на/из Кролевец, курс - юго-западный. БпЛА мимо Бурынь, курс - южный. Харьковщина: БпЛА в районе Изюма, курс - северо-восточный. Днепропетровская область: БпЛА в направлении Павлограда с северо-запада. Сумщина: БпЛА в направлении Шостки с северо-востока; БпЛА на Путивль с севера. Харьковщина: БпЛА по направлению на Чугуев, Печенеги с севера. БпЛА на Днепр, Самар с востока. Днепропетровщина: БпЛА на Синельниково с востока. Взрывы в Одессе. Одесса под атакой БпЛА, пишет МВА. Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших выясняют. На город движутся с моря еще около двух десятков дронов БпЛА на Николаевщине – курсом на Одесскую область. Новая группа БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину. Звуки взрывов услышали жители Запорожской и Одесской областей. Также Харькова и Сум. Продолжается атака БпЛА. Скоростная цель на Харьков. БпЛА в направлении на Татарбунары (Одесская область) с юга. Новая группа БпЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину. Группа БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Донетчину. Группа БпЛА из акватории Черного моря на Херсонщину, Николаевщину. Во время второго удара дронами по гражданским объектам Запорожья пострадал еще один человек. Парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Взрывная волна повредила фасад трех подъездов рядом расположенного пятиэтажного жилого дома. Аварийно-спасательные работы по обследованию здания по поиску и оказанию помощи пострадавшим – завершены. Группа БпЛА в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр. Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг. Сумы – в районе города вражеские БпЛА. Группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину. БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину. Два человека – 18-летние девушка и парень погибли в результате удара дронов по Запорожью. Количество травмированных возросло до 9. Повреждены гражданские объекты, где происходила торговля. Российский БпЛА попал между домами в Сумах. Кое-где там вылетели окна. Кроме этого, взрывная волна задела машину. Пострадавших нет. В районе Запорожья летают вражеские БпЛА. В городе снова раздавались взрывы. БпЛА на Харьков с севера. БпЛА на Запорожье с юга. Отбой ракетной опасности по МиГ-31К. Вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера. Скоростная цель на Харьков. Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К. Взрывы прогремели в Сумах. В результате вражеского удара по Запорожской области были травмированы два человека. В 18:29 количество пострадавших возросло до 7, среди них – ребенок. Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину. В Запорожской области прогремели взрывы. Ранее там фиксировали БпЛА ударного типа в направлении Запорожья. БпЛА на Сумы с севера.
Враг атаковал БпЛА Самаровский район на Днепропетровщине
Как отработала ПВО?
– сообщили в Воздушных силах.
Враг ударил по пограничье Черниговщины
Под ударом была Днепропетровщина
Российские дроны атаковали Одесскую область
Запорожье атаковали второй раз за вечер
В Запорожье есть жертвы
Последствия атаки на Сумы
Тревогу объявили по всей Украине
Последствия атаки дронами
Ударные БпЛА в районе Тростянца на Черниговщине.
Несколько ударных БпЛА на юге Днепропетровщины.
Скоростной БпЛА в направлении Запорожья с Востока.
БпЛА на Запорожье с юга.
На Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.
БпЛА на Сумы с севера и юга.
БпЛА на Запорожье с юга.
БпЛА на Днепропетровщине:
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, курс южный.
Вражеские БпЛА в направлении Сум с юга.
БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище.
БпЛА на Запорожье с юга и севера.
БпЛА в направлении Сум с севера.
Александр Ганжа сообщил, что враг поразил объект инфраструктуры – там возник пожар. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.
БпЛА на Запорожье с юга.
БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское с юга.
БпЛА в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровщины, курс западный.
Одесская область: разведывательный БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки/Сергеевки.
Этой ночью враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Донецк и Чауда.
Около 70 из них составляли "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
В результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Днепропетровщина: БпЛА на/против Васильковки, курс - северо-западный.
БпЛА на северо-восточных окраинах Харькова.
Беспилотники атаковали центр села Шептаки Новгород-Северской общины. В результате попаданий загорелось здание местной школы.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Этой ночью враг атаковал беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района.
Во время обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены 3 частных дома, еще один – уничтожен. Также в результате атаки изуродованы хозяйственные постройки, авто и админздание. Задело и линию электропередач.
В Одессе после масштабной воздушной атаки есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.
Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор, в частности повреждены кровли, фасады и выбиты окна. В общем повреждения получили более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа.
К счастью, погибших нет. Пострадали две женщины, медики оказали им необходимую помощь на месте.
Сумщина: БпЛА в районе Конотопа, курс - юго-западный.
Харьковская область: БпЛА в направлении населенного пункта Ольшаны с севера.
Вражеский БпЛА над Запорожьем.
Сумщина: БпЛА на/из Кролевец, курс - юго-западный. БпЛА мимо Бурынь, курс - южный.
Харьковщина: БпЛА в районе Изюма, курс - северо-восточный.
Днепропетровская область: БпЛА в направлении Павлограда с северо-запада.
Сумщина: БпЛА в направлении Шостки с северо-востока; БпЛА на Путивль с севера.
Харьковщина: БпЛА по направлению на Чугуев, Печенеги с севера.
БпЛА на Днепр, Самар с востока.
Днепропетровщина: БпЛА на Синельниково с востока.
Взрывы в Одессе.
Одесса под атакой БпЛА, пишет МВА. Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших выясняют.
На город движутся с моря еще около двух десятков дронов
БпЛА на Николаевщине – курсом на Одесскую область.
Новая группа БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину.
Звуки взрывов услышали жители Запорожской и Одесской областей. Также Харькова и Сум. Продолжается атака БпЛА.
Скоростная цель на Харьков.
БпЛА в направлении на Татарбунары (Одесская область) с юга.
Новая группа БпЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.
Группа БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Донетчину.
Группа БпЛА из акватории Черного моря на Херсонщину, Николаевщину.
Во время второго удара дронами по гражданским объектам Запорожья пострадал еще один человек. Парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
Взрывная волна повредила фасад трех подъездов рядом расположенного пятиэтажного жилого дома.
Аварийно-спасательные работы по обследованию здания по поиску и оказанию помощи пострадавшим – завершены.
Группа БпЛА в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр.
Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг.
Сумы – в районе города вражеские БпЛА.
Группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.
БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.
Два человека – 18-летние девушка и парень погибли в результате удара дронов по Запорожью. Количество травмированных возросло до 9. Повреждены гражданские объекты, где происходила торговля.
Российский БпЛА попал между домами в Сумах. Кое-где там вылетели окна. Кроме этого, взрывная волна задела машину. Пострадавших нет.
В районе Запорожья летают вражеские БпЛА. В городе снова раздавались взрывы.
БпЛА на Харьков с севера.
БпЛА на Запорожье с юга.
Отбой ракетной опасности по МиГ-31К.
Вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера.
Скоростная цель на Харьков.
Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Взрывы прогремели в Сумах.
В результате вражеского удара по Запорожской области были травмированы два человека.
В 18:29 количество пострадавших возросло до 7, среди них – ребенок.
Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.
В Запорожской области прогремели взрывы. Ранее там фиксировали БпЛА ударного типа в направлении Запорожья.
БпЛА на Сумы с севера.