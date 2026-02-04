О том, где сейчас движутся российские дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – рекомендуем пройти к безопасному месту.

Где были ударные дроны?

17:28, 4 февраля

Ударные БпЛА в районе Тростянца на Черниговщине.

17:14, 4 февраля

Несколько ударных БпЛА на юге Днепропетровщины.

16:55, 4 февраля

  • БпЛА на Сумщине, на западе от н.п.Кролевец, курс на н.п.Короп на Черниговщине.
  • Беспилотники на н.п.Лебедин с востока. БпЛА на н.п.Короп на Черниговщине.
16:17, 4 февраля

Скоростной БпЛА в направлении Запорожья с Востока.

14:58, 4 февраля

БпЛА на Запорожье с юга.

14:52, 4 февраля

На Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.

14:38, 4 февраля

БпЛА на Сумы с севера и юга.

13:53, 4 февраля

БпЛА на Запорожье с юга.

13:51, 4 февраля

БпЛА на Днепропетровщине:

  • с востока в направлении Павлограда;
  • с юга в направлении Днепра.
13:47, 4 февраля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

13:42, 4 февраля

БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, курс южный.

13:14, 4 февраля

  • БпЛА на севере Черниговщины, на юго-западное направление.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс на юг и на север.
  • БпЛА на севере и востоке Харьковщины, на юго-западное направление.
  • БпЛА на Запорожье с юга и на севере от города в направлении Днепропетровщины.
12:34, 4 февраля

Вражеские БпЛА в направлении Сум с юга.

12:31, 4 февраля

  • БпЛА на Харьков с севера.
  • БпЛА на Запорожье с юга.
11:33, 4 февраля

БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище.

11:26, 4 февраля

БпЛА на Запорожье с юга и севера.

11:19, 4 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.

11:10, 4 февраля

  • БпЛА на Запорожье с юга.
  • БпЛА на Каменское на Днепропетровщине с юга.
10:55, 4 февраля

Враг атаковал БпЛА Самаровский район на Днепропетровщине

Александр Ганжа сообщил, что враг поразил объект инфраструктуры – там возник пожар. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

10:30, 4 февраля

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад.
  • БпЛА в направлении Сум с запада.
  • БпЛА на севере Харьковщины, основной курс на север и на юго-западное направление.
  • БпЛА в направлении Днепра с запада.
  • БпЛА на севере Запорожья, курс на Днепропетровщину
10:13, 4 февраля

БпЛА на Запорожье с юга.

10:04, 4 февраля

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское с юга.

09:11, 4 февраля

БпЛА в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровщины, курс западный.

08:51, 4 февраля

Одесская область: разведывательный БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки/Сергеевки.

08:16, 4 февраля

Как отработала ПВО?

Этой ночью враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Донецк и Чауда.

Около 70 из них составляли "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– сообщили в Воздушных силах.

В результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

08:06, 4 февраля

Днепропетровщина: БпЛА на/против Васильковки, курс - северо-западный.

08:05, 4 февраля

БпЛА на северо-восточных окраинах Харькова.

07:51, 4 февраля

Враг ударил по пограничье Черниговщины

Беспилотники атаковали центр села Шептаки Новгород-Северской общины. В результате попаданий загорелось здание местной школы.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

07:48, 4 февраля

Под ударом была Днепропетровщина

Этой ночью враг атаковал беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района.

Во время обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены 3 частных дома, еще один – уничтожен. Также в результате атаки изуродованы хозяйственные постройки, авто и админздание. Задело и линию электропередач.

07:45, 4 февраля

Российские дроны атаковали Одесскую область

В Одессе после масштабной воздушной атаки есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.

Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор, в частности повреждены кровли, фасады и выбиты окна. В общем повреждения получили более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа.

К счастью, погибших нет. Пострадали две женщины, медики оказали им необходимую помощь на месте.

07:40, 4 февраля

Сумщина: БпЛА в районе Конотопа, курс - юго-западный.

07:39, 4 февраля

Харьковская область: БпЛА в направлении населенного пункта Ольшаны с севера.

07:02, 4 февраля

Вражеский БпЛА над Запорожьем.

06:36, 4 февраля

  • Черниговщина: БпЛА мимо Батурина, курс - северо-западный.
  • Сумская область: БпЛА в направлении города Конотоп с севера.
06:27, 4 февраля

Сумщина: БпЛА на/из Кролевец, курс - юго-западный. БпЛА мимо Бурынь, курс - южный.

06:26, 4 февраля

Харьковщина: БпЛА в районе Изюма, курс - северо-восточный.

06:14, 4 февраля

Днепропетровская область: БпЛА в направлении Павлограда с северо-запада.

06:04, 4 февраля

Сумщина: БпЛА в направлении Шостки с северо-востока; БпЛА на Путивль с севера.

05:43, 4 февраля

Харьковщина: БпЛА по направлению на Чугуев, Печенеги с севера.

05:10, 4 февраля

БпЛА на Днепр, Самар с востока.

05:00, 4 февраля

Днепропетровщина: БпЛА на Синельниково с востока.

02:19, 4 февраля

Взрывы в Одессе.

02:07, 4 февраля

Одесса под атакой БпЛА, пишет МВА. Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших выясняют.

На город движутся с моря еще около двух десятков дронов

01:44, 4 февраля

БпЛА на Николаевщине – курсом на Одесскую область.

01:03, 4 февраля

Новая группа БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину.

01:00, 4 февраля

Звуки взрывов услышали жители Запорожской и Одесской областей. Также Харькова и Сум. Продолжается атака БпЛА.

00:29, 4 февраля

Скоростная цель на Харьков.

00:26, 4 февраля

БпЛА в направлении на Татарбунары (Одесская область) с юга.

00:21, 4 февраля

Новая группа БпЛА на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.

00:16, 4 февраля

Группа БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Донетчину.

00:14, 4 февраля

Группа БпЛА из акватории Черного моря на Херсонщину, Николаевщину.

00:02, 4 февраля

Запорожье атаковали второй раз за вечер

Во время второго удара дронами по гражданским объектам Запорожья пострадал еще один человек. Парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Взрывная волна повредила фасад трех подъездов рядом расположенного пятиэтажного жилого дома.

Аварийно-спасательные работы по обследованию здания по поиску и оказанию помощи пострадавшим – завершены.

23:25, 3 февраля

Группа БпЛА в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр.

23:14, 3 февраля

Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг.

22:52, 3 февраля

Сумы – в районе города вражеские БпЛА.

22:49, 3 февраля

Группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.

22:31, 3 февраля

БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.

21:05, 3 февраля

В Запорожье есть жертвы

Два человека – 18-летние девушка и парень погибли в результате удара дронов по Запорожью. Количество травмированных возросло до 9. Повреждены гражданские объекты, где происходила торговля.

21:02, 3 февраля

Последствия атаки на Сумы

Российский БпЛА попал между домами в Сумах. Кое-где там вылетели окна. Кроме этого, взрывная волна задела машину. Пострадавших нет.

21:00, 3 февраля

В районе Запорожья летают вражеские БпЛА. В городе снова раздавались взрывы.

20:45, 3 февраля

БпЛА на Харьков с севера.

19:38, 3 февраля

БпЛА на Запорожье с юга.

19:18, 3 февраля

Отбой ракетной опасности по МиГ-31К.

19:11, 3 февраля

Вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера.

19:02, 3 февраля

Скоростная цель на Харьков.

18:58, 3 февраля

Тревогу объявили по всей Украине

Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К.

18:35, 3 февраля

Взрывы прогремели в Сумах.

18:17, 3 февраля

Последствия атаки дронами

В результате вражеского удара по Запорожской области были травмированы два человека.

В 18:29 количество пострадавших возросло до 7, среди них – ребенок.

17:50, 3 февраля

Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

17:26, 3 февраля

В Запорожской области прогремели взрывы. Ранее там фиксировали БпЛА ударного типа в направлении Запорожья.

16:52, 3 февраля

БпЛА на Сумы с севера.

16:48, 3 февраля

  • БпЛА в Запорожской области с севера.
  • БпЛА в направлении Харкова с востока.