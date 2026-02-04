О том, где сейчас движутся российские дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – рекомендуем пройти к безопасному месту.

Смотрите также Не очередная атака: что стоит за последним массированным ударом по Украине

Где были ударные дроны?