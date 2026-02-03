Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, почему Москва делает ставку на такие удары именно сейчас. Кандидат философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий описал, как Россия пытается использовать террор и морозы, чтобы давить на Украину.

Почему Россия ударила именно сейчас и что означает "решающий этап"?

Николай Маломуж объяснил, что массированный удар России он связывает с попыткой принуждения накануне нового раунда переговоров. По его словам, после предыдущих встреч в Абу Даби Москва уже действовала по схожей логике, пытаясь резко усилить давление и на фронте, и по тылу. Он отметил, что тогда Россия пошла в масштабные наступательные действия, но не получила результата, на который рассчитывала. Когда быстрого продвижения нет, Кремль усиливает террор ударами по инфраструктуре.

Путин дал команду срочно наступать на всех фронтах, но все провалилось,

– сказал Маломуж.

Он добавил, что нынешнюю атаку готовили так, чтобы создать более широкий эффект, а не просто повредить отдельные объекты. По его словам, цели подбирали среди элементов, которые обеспечивают энергетику и передачу электроэнергии. Маломуж отметил, что уязвимость таких узлов испытывают не только энергосистема, но и связанные сферы, от транспорта и связи до работы экономики и оборонного сектора.

Это подстанции, это объекты генерации, это передаточные станции от атомных электростанций,

– пояснил он.

Маломуж отметил, что в Кремле рассчитывают усилить давление именно зимой, когда последствия ударов острее для людей. Россия пытается спровоцировать блэкауты, чтобы влиять на общественные настроения и заставлять Украину соглашаться на невыгодные условия. В то же время он считает, что такой расчет не сработает, хотя сам метод принуждения для Москвы остается базовым. Именно поэтому, как подчеркнул Маломуж, нынешний удар имеет не только военную, но и психологическую составляющую.

Они считают, что будет решающий этап, поэтому он особенно циничный, особенно массовый,

– подытожил он.

По словам генерала, Россия комбинирует удары по мирному населению с попытками давить через переговорный трек, но это не означает готовности к реальному компромиссу. Он подчеркнул, что главная цель таких атак создать для Украины максимально сложные условия и подтолкнуть к уступкам, не меняя собственных планов.

Россия делает ставку на мороз и истощение

Андрей Городницкий объяснил, что он не связывает массированный удар с конкретными дипломатическими событиями или визитами. По его мнению, Россия действует последовательно и целенаправленно, а атаки по энергетике является частью стратегии уничтожения украинской инфраструктуры.

Это планомерный геноцид украинского народа. Уничтожение нашей инфраструктуры это один из этапов их плана,

– сказал Городницкий.

Он отметил, что логика России проста. Когда люди вынуждены сидеть в холоде и переживать постоянные атаки, Кремль рассчитывает на истощение и на то, что общество начнет сильнее давить на власть. По его мнению, таким способом оккупанты пытаются подталкивать Украину к уступкам в рамках переговоров, даже если публично говорят о другом. Фактором риска является и ограниченные возможности противовоздушной обороны, в частности дефицит ракет.

Они верят, что если выбьют нашу инфраструктуру и мы будем сидеть в холоде, то будем более мягкие и нас можно будет заставить к уступкам,

– объяснил он

Для России остановка ударов не является проявлением доброй воли. Даже короткие паузы вызывают в российской среде раздражение, потому что там привыкли воспринимать террор как норму. Именно поэтому нынешние атаки укладываются в ту же логику давления и попытки сломать Украину через ежедневную опасность, холод и усталость.

