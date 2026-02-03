Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Москва робить ставку на такі удари саме зараз. Кандидат філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький описав, як Росія намагається використати терор і морози, щоб тиснути на Україну.

Чому Росія вдарила саме зараз і що означає "вирішальний етап"?

Микола Маломуж пояснив, що масований удар Росії він пов'язує зі спробою примусу напередодні нового раунду переговорів. За його словами, після попередніх зустрічей в Абу Дабі Москва вже діяла за схожою логікою, намагаючись різко посилити тиск і на фронті, і по тилу. Він зазначив, що тоді Росія пішла в масштабні наступальні дії, але не отримала результату, на який розраховувала. Коли швидкого просування немає, Кремль підсилює терор ударами по інфраструктурі.

Путін дав команду терміново наступати на всіх фронтах, але все провалилося,

– сказав Маломуж.

Він додав, що нинішню атаку готували так, щоб створити ширший ефект, а не просто пошкодити окремі об'єкти. За його словами, цілі підбирали серед елементів, які забезпечують енергетику і передачу електроенергії. Маломуж наголосив, що вразливість таких вузлів відчувають не лише енергосистема, а й пов'язані сфери, від транспорту і зв'язку до роботи економіки та оборонного сектору.

Це підстанції, це об'єкти генерації, це передаточні станції від атомних електростанцій,

– пояснив він.

Маломуж зауважив, що в Кремлі розраховують посилити тиск саме взимку, коли наслідки ударів гостріші для людей. Росія намагається спровокувати блекаути, щоб впливати на суспільні настрої і змушувати Україну погоджуватися на невигідні умови. Водночас він вважає, що такий розрахунок не спрацює, хоча сам метод примусу для Москви залишається базовим. Саме тому, як підкреслив Маломуж, нинішній удар має не лише військову, а й психологічну складову.

Вони рахують, що буде вирішальний етап, тому він особливо цинічний, особливо масовий,

– підсумував він.

За словами генерала, Росія комбінує удари по мирному населенню зі спробами тиснути через переговорний трек, але це не означає готовності до реального компромісу. Він наголосив, що головна мета таких атак створити для України максимально складні умови і підштовхнути до поступок, не змінюючи власних планів.

Росія робить ставку на мороз і виснаження

Андрій Городницький пояснив, що він не пов'язує масований удар із конкретними дипломатичними подіями чи візитами. На його думку, Росія діє послідовно і цілеспрямовано, а атаки по енергетиці є частиною стратегії знищення української інфраструктури.

Це планомірний геноцид українського народу. Знищення нашої інфраструктури це один з етапів їхнього плану,

– сказав Городницький.

Він зазначив, що логіка Росії проста. Коли люди змушені сидіти в холоді й переживати постійні атаки, Кремль розраховує на виснаження і на те, що суспільство почне сильніше тиснути на владу. На його думку, таким способом окупанти намагаються підштовхувати Україну до поступок у межах перемовин, навіть якщо публічно говорять про інше. Фактором ризику є й обмежені можливості протиповітряної оборони, зокрема дефіцит ракет.

Вони вірять, що якщо виб'ють нашу інфраструктуру і ми будемо сидіти в холоді, то будемо більш м'які і нас можна буде змусити до поступок,

– пояснив він

Для Росії зупинка ударів не є проявом доброї волі. Навіть короткі паузи викликають у російському середовищі роздратування, бо там звикли сприймати терор як норму. Саме тому нинішні атаки укладаються в ту саму логіку тиску і спроби зламати Україну через щоденну небезпеку, холод і втому.

