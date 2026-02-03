3 лютого до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Під час спільної із Володимиром Зеленським пресконференції він прокоментував масовану атаку на українську енергетику, передає 24 Канал.

Дивіться також "Енергетичне" перемир'я, переговори та зброя: головні заяви Рютте та Зеленського про війну

Якою буде реакція США на обстріл України 3 лютого?

Генеральний секретар висловив впевненість, що американці в курсі чергового удару по енергетиці України і візьмуть це до уваги.

Рютте зазначив, що це була атака на цивільне населення, яка не мала жодного значення для перемоги у війні, була абсолютно неспровокованою та породила повний хаос.

Він підкреслив, що такі дії лише зміцнюють рішучість України і не принесуть бажаного результату, адже зламати стійкість українців не вдасться.

Генсек НАТО сказав, що Україна готова до компромісу, тим часом як дії Росії викликають сумніви щодо її "мирних" намірів. На тлі зусиль президента США закінчити війну нічна атака Росії стала тривожним сигналом.

Що відомо про так зване енергетичне перемир'я?