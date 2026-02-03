3 февраля в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции он прокомментировал массированную атаку на украинскую энергетику, передает 24 Канал.

Какой будет реакция США на обстрел Украины 3 февраля?

Генеральный секретарь выразил уверенность, что американцы в курсе очередного удара по энергетике Украины и примут это во внимание.

Рютте отметил, что это была атака на гражданское население, которая не имела никакого значения для победы в войне, была абсолютно неспровоцированной и породила полный хаос.

Он подчеркнул, что такие действия лишь укрепляют решимость Украины и не принесут желаемого результата, ведь сломать стойкость украинцев не удастся.

Генсек НАТО сказал, что Украина готова к компромиссу, тем временем как действия России вызывают сомнения относительно ее "мирных" намерений. На фоне усилий президента США закончить войну ночная атака России стала тревожным сигналом.

Что известно о так называемом энергетическом перемирии?