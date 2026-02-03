Об основном сказанном во время совместной пресс-конференции рассказывает 24 Канал.
На чем акцентировали Зеленский и Рютте?
НАТО работает над поставкой Украине дополнительных ракет ПВО
Зеленский сказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины
Российский ракетный обстрел 3 февраля стал рекордным
– подчеркнул президент Украины.
Или у них в неделе только четыре дня, или это сознательная ставка на продолжение войны, – Зеленский об обстрелах
Рютте высказался о массированном обстреле
Рютте анонсировал встречу в формате Рамштайн, где союзники будут обсуждать дальнейшее усиление поставок средств ПВО и другого критического вооружения.
Он также заверил в поддержке Украины сегодня и в будущем.
Марк Рютте заявил, что Альянс активно работает над ускорением поставок дополнительных систем противовоздушной обороны Украины.
По его словам, благодаря механизму PURL с прошлого лета уже обеспечено:
Президент Украины подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными, юридически обязывающими и зафиксированными на международном уровне.
По его словам, это не ограничивается только военной помощью – речь идет о создании долгосрочной системы сдерживания агрессии России, которая сделает невозможным повторение полномасштабного вторжения.
Одной из важнейших составных частей таких гарантий Зеленский назвал полноценное членство Украины в Европейском Союзе.
Именно ЕС, по его убеждению, обеспечит надежную политическую, экономическую и правовую защиту от внешней угрозы в долгосрочной перспективе.
По словам главы государства, удар нарушает договоренности и должен иметь последствия. Зеленский подчеркнул, что партнеры не должны молчать, поддержка защиты Украины остается критически важной.
Сегодня был рекордный российский удар: 28 крылатых ракет и 43 баллистические,
По словам Зеленского, Россия проигнорировала просьбу США воздержаться от ударов по энергетике. Обещанная "недельная пауза" продлилась всего несколько дней – после чего Россия нанесла один из самых масштабных ударов за все время войны именно в период экстремальных морозов.
Зеленский добавил, что Украина уже контактирует с американской стороной по этой ситуации и ожидает четкой реакции на нарушение достигнутых договоренностей
Он назвал его "очень плохим сигналом" на фоне переговорного процесса.
По словам генсека, это была одна из самых мощных атак за все время полномасштабной войны – она входит в топ-2 или топ-3 по масштабу и количеству примененных средств поражения.
Он также отметил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам на справедливых и приемлемых условиях. Но такие действия России ставят под большой вопрос серьезность ее намерений и желание действительно достичь мира.