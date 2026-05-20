В Конотопе разрушена часть многоэтажки, есть и другие последствия, как пишет Сумская ОВА. Рассказываем, которая что известно на данный момент.

Смотрите также Враг запустил "Шахеды", тревога звучала в Киеве, а в Харькове – прилет: куда движутся дроны

Что известно об обстреле Сумщины ночью 20 мая и его последствиях?

Примерно с 1 ночи 20 мая Сумская область попала под массированный обстрел беспилотниками российской армии. Один из вражеских БпЛА типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом в Конотопе.

В результате удара обвалились три этажа. Спасатели прибыли на место и проводят эвакуацию жителей, и не только из поврежденного здания, но и из соседних. Известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме жилого дома, разрушениям подверглась и другая гражданская инфраструктура. По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, повреждена районная больница – взрывной волной выбило окна, и уничтожено местный музей, также окна и двери в домах горожан.

Последствия попадания дронов в Сумской области / Фото ОВА и городских властей Конотопа

По данным ОВА, пострадала также Шосткинская община. В самих Сумах после взрыва пишут о перебоях с электроснабжением.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или опасности от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак на украинские территории вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Какие еще города в эти сутки переживали атаки дронами?

Этой же ночью взрывы раздавались в Днепре, Одессе и Харькове, и там также есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие. В частности, в Днепре возник пожар и 5 человек получили ранения, а в Одессе повреждены несколько жилых домов и машины.

Ранее днем в Кременчуге прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за атаки БПЛА. А в Харькове в течение суток российские дроны трижды атаковали депо №6 "Новой почты", вызвав пожар и повреждения грузов.