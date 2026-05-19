Компания оперативно изменила логистические маршруты и пообещала полностью компенсировать потери клиентам. Об этом сообщает "Новая почта".

Смотрите также Дроны летают роями, – журналистка из Херсона о страшной ситуации в городе

Что известно об атаках депо?

В Харькове российские беспилотники в течение суток трижды прицельно ударили по депо №6 компании "Новая почта". В результате атак на территории объекта возникли пожары, а часть отправлений была уничтожена или повреждена.

По предварительным данным, удары были направлены именно по логистическому объекту, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки на гражданскую инфраструктуру.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В компании сообщили, что среди работников депо пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС Украины и правоохранители, которые ликвидируют последствия пожара и фиксируют разрушения. Оценка масштаба повреждений продолжается, в частности устанавливается точное состояние грузов, которые находились на складе во время ударов.

В Харькове российские дроны прицельно били по депо / Фото "Новая почта"

После инцидента "Новая почта" заявила об оперативной перестройке логистических маршрутов, во избежание задержек в доставке посылок. Компания также отметила, что все клиенты, чьи отправления пострадали в результате пожара, получат компенсацию. В ближайшее время с каждым владельцем таких посылок свяжутся для уточнения деталей возмещения.

Актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать через мобильное приложение и официальный сайт компании.

Что еще известно об атаке по Харьковской области?

Российские войска утром 19 мая массированно атаковали Харьков и область дронами типа "Герань", нанеся удары по жилым районам и частному сектору.

Больше всего пострадал Новобаварский район Харькова, где повреждены склады частного предприятия, 25 частных домов и одна многоэтажка. В результате обстрелов по меньшей мере три человека получили ранения. По словам корреспондента Анны Черненко, один из домов был полностью разрушен ударом беспилотника, однако его владельца спасло то, что в ту ночь он находился в другом месте.

Взрывная волна также серьезно повредила соседний дом, где находились супруги, которые спасались через выбитые окна. Под ударами оказался и пригород Харькова – в Покотиловке погибла 69-летняя женщина, еще три человека пострадали, среди них 6-летний ребенок.

Кроме того, российские войска ночью атаковали поселок Шевченково, где в результате удара погиб мужчина. На местах обстрелов продолжают работать спасатели, коммунальные службы и правоохранители.