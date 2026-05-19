После так называемого перемирия в мае российская армия активизировалась и усилила атаки на Херсон и область. Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что в последние дни людям приходится переживать очень тяжелые дроновые удары.

Смотрите также "Тела лежат прямо на улицах": интервью журналистки о катастрофической ситуации на Херсонщине

Опасность от мин: из-за пуха тополей их трудно заметить

Российские войска кроме террора с воздуха, устраивают его и на земле. Они с помощью беспилотников разбрасывают по местности мины ("лепестки", "пряники"). Часто они незаметны, поэтому опасность подстерегает повсюду.

С появлением тополиного пуха часто можно попасть на мину как раз под этим пухом. Поэтому людям надо быть максимально осторожными,

– озвучила Вирлич.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Враг повторно атакует, когда на место попадания прибывают коммунальщики

Атаки с использованием дронов в Херсоне не прекращаются. Из-за обстрелов транспорта пришлось в мае приостановить движение троллейбусов. По словам журналистки, передвигаться по городу очень трудно. Люди пытаются выживать. Из-за атак часто плохая связь, кое-где отсутствует электро- и водоснабжение.

"Коммунальщики делают чудеса, горожане им помогают. Часто бывают ситуации, когда россияне атакуют в так называемой "красной зоне" (приближенная к Днепру) и когда туда приезжают коммунальные службы и полиция, ударяют повторно. Когда дроны летают роями и нападают на них, херсонцы играют очень важную роль. Горожане научились за эти годы помогать друг другу в любой ситуации", – рассказала Вирлич.

Недавно в Херсоне произошел пожар в жилой многоэтажке на 7 этаже в результате атаки беспилотника. Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека, из которых 2 ребенка. Жители в таких случаях тоже приходят на помощь пострадавшим.

"Сафари" в Херсоне: журналистка из США рассказала, как на нее "охотился" дрон

Что о жизни в Херсоне регулярно рассказывает и другая журналистка, которая там живет уже несколько лет – американская медийщица Зарина Забриски. Недавно она отметила, что ситуация в городе ухудшается. Она рассказала, что не раз была свидетелем того, как российские дронари осуществляли "сафари", направляя на людей, животных, машины ударные беспилотники.

Журналистка рассказала, что и сама становилась целью для вражеских дронов, живя в центральной части Херсона. Говорит, что старается избегать БпЛА, быть осторожной. Летом приходится прятаться под деревьями, с наступлением холода – бежать внутрь ближайших помещений. Для этого важным стало умение ориентироваться на местности.

Пик опасности: 700 дронов за сутки

Напомним, об ухудшении ситуации с безопасностью в Херсоне сигнализировал в апреле 2026 года журналист из Ирландии Кейлин Робертсон. Он побывал там снова этой зимой, а затем презентовал очередной документальный фильм о реалиях Херсона.

Иностранец рассказал, что если летом 2024 года дроновые атаки были в количестве 1 – 2, то в конце 2025-го были такие дни, когда за сутки фиксировалось более 300 атак. Тогда он сообщил о неутешительный рекорд, когда враг направил 700 БПЛА в течение 24 часов.

Робертсон начал приезжать в Херсон в 2023 году. Он отметил, что, что полгода назад проживал в центре, но во время своего последнего визита пришлось снимать жилье в северной части Херсона, поскольку опасность возросла в разы. Говорит, что возле кафе, магазинов, остановках общественного транспорта постоянно слышно как летит дрон.