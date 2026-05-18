Об этом 24 Каналу рассказала американская журналистка Зарина Забриски, которая сегодня является единственной иностранной журналисткой в Херсоне. Она живет здесь 3 года и продолжает распространять информацию о городе для англоязычной аудитории.

Как россияне "охотятся" за людьми в Херсоне?

Журналистка убеждает, что ситуация с безопасностью в городе ухудшается, поэтому мир должен видеть все больше правдивых репортажей. Зарина Забриски распространяет информацию о жизни Херсона на международных конференциях, обращается к правительствам иностранных государств, а также практически ежедневно находится на местах российских ударов и сообщает обо всем, что произошло.

К сожалению, российские дроны часто проводят "человеческие сафари" – преследуют авто, животных и все, что движется в городе. Свидетелем таких событий стала и Зарина. Она призналась, что события развивались внезапно.

В один месяц нас обстреливало большое количество артиллерии, управляемых авиабомб, минометов, танков, что накрывала каждую улицу Херсона. Потом мы начали слышать другой звук – очень отчетливый. Сначала это было похоже на множество разъяренных ос, а потом звук, как будто с грузовика падают доски,

– вспомнила журналистка.

Ее подруга из Херсона объяснила, что это сброс – буквально с неба что-то падает. Сначала она не могла поверить, что это происходит на самом деле. Но когда поняла, что произошло и начала об этом писать, то ни один редактор не хотел в это верить.

"Позже мне пришлось поговорить с психологами, которые объяснили, что это защитный механизм психики: осознание того, что человек может охотиться, как дикое животное, наносит такой моральный ущерб человеческой психике, что реакцией является отрицание. А редакторы – люди. Поэтому кроме двух газет, для которых я пишу постоянно, – Euromaidan Press и Byline Times, другие редакторы просто не могли в это поверить", - отметила Зарина Забриски.

Вниманию! Украинская журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что россияне намеренно "охотятся" за гражданскими, чтобы вызвать страх у людей и заставить их уехать из города. Оккупанты цинично выбирают своими целями маломобильных людей, потому что понимают, что они не могут быстро убегать и реагируют медленнее.

Учимся избегать дронов: как херсонцы научились прятаться?

Иностранные редакторы были настолько удивлены таким рассказом, что хотели, чтобы Зарина показала им доказательства – качественное фото или видео атаки дрона на нее. Журналистка объяснила, что не может этого сделать, потому что это будет последнее ее фото, ведь россияне ее убьют.

Вражеские операторы дронов стоят на другом берегу реки. В определенном месте река достаточно узкая, поэтому они могут четко видеть свою цель. Россияне понимают, что перед ними женщина, ребенок или животное, но все равно наносят удары, тренируются.

Конечно, живя в центре города, я была одной из тех, на кого охотились. Мы все стараемся избегать дронов, когда двигаемся. Поэтому летом мы прячемся под деревом, а зимой – ищем ближайшие двери и учимся ориентироваться на улицах таким образом. Такой была моя история "человеческого сафари",

– рассказала американская журналистка.

Она добавила, что это был термин, который ей, к сожалению, пришлось впервые услышать и перевести на английский язык. Это новейшее военное преступление, это преступление против человечества.

Что происходит в Херсоне: последние новости

В середине мая 2026 года враг активизировал обстрелы Херсона. В городе фиксировали прилеты из тяжелого вооружения, впоследствии атака продолжилась с беспилотников, артиллерии, также Херсон атакуют FPV-дроны. Оккупанты осуществляют дистанционное минирование – сбрасывают мины в места, где есть трава или почва, чтобы их было труднее заметить.

Неизменными целями для врага остается общественный транспорт. Из-за усиления ударов в городе с 4 по 10 мая не курсировали маршрутки и троллейбусы. Также оккупанты целенаправленно бьют по служебным машинам, коммунальной технике, под ударом находятся кареты скорой помощи.

Не менее сложная ситуация и на Херсонщине. Например, в оккупированных Алешках люди страдают от голода, россияне блокируют получение лекарств, пенсий и продуктов. Россияне силой отбирают у людей еду, а если им оказывают сопротивление, то гражданских просто убивают. К сожалению, такие случаи уже фиксировали.