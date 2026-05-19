Після так званого перемир'я у травні російська армія активізувалась і посилила атаки на Херсон і область. Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що останніми днями людям доводиться переживати дуже важкі дронові удари.

Небезпека від мін: через пух тополь їх важко помітити

Російські війська окрім терору з повітря, влаштовують його і на землі. Вони за допомогою безпілотників розкидають по місцевості міни ("пелюстки", "пряники"). Часто вони непомітні, тож небезпека чатує всюди.

З появою тополиного пуху часто можна потрапити на міну якраз під цим пухом. Тому людям треба бути максимально обережними,

– озвучила Вірлич.

Ворог повторно атакує, коли на місце влучання прибувають комунальники

Атаки з використанням дронів в Херсоні не припиняються. Через обстріли транспорту довелося у травні призупинити рух тролейбусів. Зі слів журналістки, пересуватись по місту дуже важко. Люди намагаються виживати. Через атаки часто поганий зв'язок, подекуди відсутнє електро- і водопостачання.

"Комунальники роблять дива, містяни їм допомагають. Часто бувають ситуації, коли росіяни атакують у так званій "червоній зоні" (наближена до Дніпра) і коли туди приїжджають комунальні служби й поліція, вдаряють повторно. Коли дрони літають роями й нападають на них, херсонці відіграють дуже важливу роль. Містяни навчилися за ці роки допомагати один одному в будь-якій ситуації", – розповіла Вірлич.

Нещодавно в Херсоні сталася пожежа в житловій багатоповерхівці на 7 поверсі внаслідок атаки безпілотника. Співробітники ДСНС врятували 4 людей, з яких 2 дитини. Мешканці в таких випадках теж приходять на допомогу постраждалим.

"Сафарі" у Херсоні: журналістка з США розповіла, як на неї "полював" дрон

Що про життя в Херсоні регулярно розповідає й інша журналістка, яка там живе вже декілька років – американська медійниця Заріна Забріскі. Нещодавно вона наголосила, що ситуація в місті погіршується. Вона розповіла, що не раз була свідком того, як російські дронарі здійснювали "сафарі", спрямовуючи на людей, тварин, автівки ударні безпілотники.

Журналістка розповіла, що і сама ставала ціллю для ворожих дронів, живучи в центральній частині Херсона. Каже, що старається уникати БпЛА, бути обережною. Влітку доводиться ховатися під деревами, з настанням холоду – бігти всередину найближчих приміщень. Для цього важливим стало вміння орієнтуватися на місцевості.

Пік небезпеки: 700 дронів за добу

Нагадаємо, про погіршення безпекової ситуації в Херсоні сигналізував у квітні 2026 року журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон. Він побував там знову цієї зими, а згодом презентував черговий документальний фільм про реалії Херсона.

Іноземець розповів, що якщо влітку 2024 року дронові атаки були у кількості 1 – 2, то наприкінці 2025-го були такі дні, коли за добу фіксувалось понад 300 атак. Тоді він повідомив про невтішний рекорд, коли ворог спрямував 700 БпЛА протягом 24 годин.

Робертсон почав приїжджати у Херсон у 2023 році. Він наголосив на тому, що пів року тому проживав у центрі, але під час свого останнього візиту довелося знімати житло в північній частині Херсона, оскільки небезпека зросла в рази. Каже, що біля кав'ярень, магазинів, зупинках громадського транспорту постійно чутно як летить дрон.