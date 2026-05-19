Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, наголосивши, що у зведення Генштабу навіть вперше розкрили, які саме бригади працювали над цією атакою. На тлі цього росіяни усвідомлюють, що тепер "добрих дронів" на їхній території побільшає.

Про що вперше стало відомо після атаки на Москву?

Військовий експерт звернув увагу, що після атаки у Генштабі написали про роботу 107-ї артилерійської бригади, 19-та ракетної бригади "Святої Варвари" і 412-й полку СБС. Тобто разом з СБС та іншими підрозділами працювали ракетні війська та артилерія.

Про це вперше сказали відкрито. Бо ніколи така інформація у відкритому просторі не фігурувала,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Після атаки у Генштабі, крім вдячності воїнам бригад, які над нею працювали, також повідомили, що для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки – RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо. Відомо, що українським захисникам вдалось уразити підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї, а також насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви.

Чому Україна більше не приховує причетність до атак і як росіяни втрачають контроль?

Тим часом політолог Ігор Рейтерович зазначив, що раніше під час атак часто повідомляли про невідомі безпілотники, а зараз Генштаб відкрито повідомляє, що це конкретні дрони, які порушили повітряний щит Москви.

На його думку, ймовірно, раніше був процес випробовування. Україна не визнавала, що це наші дрони, адже не знала, яким буде ефект. Важливо було подивитися на те, як ці дрони себе проявлять.

Також Рейтерович зауважив, що тут був міжнародний аспект. Деяким партнерам нашої країни не подобалися такі атаки. Зараз їм це теж не до вподоби, але ситуація змінилася – сам факт ударів по Росії.

З часом ситуація дуже сильно змінилася. І тепер немає жодного сенсу щось приховувати. Ба більше, Україна починає домінувати і починає нав'язувати своє бачення, як розвиватися далі війна. І тому сенс в тому, щоб все приховувати просто зник. Його просто немає і через це ми почали прямо про це говорити і почали прямо це визнавати,

– сказав він.

Рейтерович припустив, що тепер кожна наступна атака буде супроводжуватися певними деталями, ще більше будуть розказувати, які дрони летіли. Це буде слугувати додатковим інформаційним тиском на Росію. Поки Путін розповідає, що вони нібито перемогли, наші дрони ще більше будуть докучати ворогу.

Це стане серйозним ударом не лише для Кремля, а й для росіян. Тепер вони живуть зовсім в іншій реальності, ніж пів року тому.

Це призводить до депресії, до апатії. Це фіксують різноманітні дослідження, які є в Росії. І вони чітко показують, що в принципі ситуація поступово починає виходити з-під контролю. Тому для нас ця історія дуже якісна, дуже вигідна, її треба по максимуму розвивати і будемо сподіватися, що так і буде,

– наголосив політолог.

Він додав, що зараз достатньо подивитися навіть на російські пропагандистські канали – реакція там надзвичайно болісна. Росіяни не знають, як правильно на це реагувати. Начебто владу критикувати не можна, але, з іншого боку, ігнорувати це теж неможливо.

Цікаво! Саме російські пропагандисти назвали атаку "наймасштабнішою за понад рік". Тим часом Сергій Стерненко повідомив, що далі атак лише побільшає, зокрема і на Москву.

Чому російська ППО "пропустила" таку атаку?

Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що протиповітряна оборона російської столиці охоплює понад 100 пускових установок С-300, С-400, С-500 та понад 50 "Панцирів". Після атаки стало очевидно, що навіть одна з найзахищеніших систем ППО у світі не гарантує повної безпеки від масованих атак дронів.

Раніше партизани руху "Атеш" порушили роботу кількох веж зв'язку у різних районах Московської області. Після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження.