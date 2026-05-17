Про це пише телеграм-канал "Атеш".

Як відпрацювали партизани на тлі атаки по Московській області?

Агенти руху порушили роботу кількох веж зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

Як і де відпрацювали партизани по вежах зв'язку у Московській області / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

На цих об'єктах розміщувалися модулі РЕБ, які забезпечували контроль цілей, що низько летять, передачу даних і координацію між підрозділами системи ППО.

Агенти "Атешу" порушили роботу веж зв'язку у Московській області / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

За даними партизанів, після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження.

Без цих пристроїв дані про цілі, що низько летять, перестають надходити вчасно – швидкість реагування падає, а частина маршрутів залишається без прикриття,

– зазначили в "Атеші".

В Московській області внаслідок роботи партизанів були пожежі / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Що відомо про обстріли в Росії 17 травня?

Невідомі дрони почали атакувати Росію, зокрема Москву та область, ще 16 травня. Обстріл продовжився 17 травня, росіяни кажуть, що нібито збили 120 безпілотників упродовж доби над регіоном.

Гучні звуки росіяни чули у Зеленограді, Сходні, Клину, Хімках, Дєдовську, Лобні та Наро-Фомінську. Через загрозу БпЛА також запроваджували тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Згодом стало відомо, що у Московській області була атакована Солнечногорська паливно-наливна станція. Спочатку на місці був вибух, а потім – пожежа.

У міністерстві оборони Росії заявили, що її ППО буцімто збила 556 "українських" безпілотників у 14 регіонах та на тимчасово окупованих територіях. Водночас ураження зафіксовані одразу в десятках регіонів країни-агресорки.