Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.

Цікаво "Більшість операцій ще триває": Зеленський показав відео ударів по Росії за тиждень

Які наслідки атаки на паливно-наливну станцію у Московській області?

Про те, що під ударом була саме Солнечногорська паливно-наливна станція, стало відомо з OSINT-аналізу ASTRA кадрів від очевидців.

За даними журналістів, у ніч на 17 травня жителі села Дурикіно у Московській області повідомили про вибух та пожежу.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Пожежа на паливно-наливній станції у Московській області / Відео з телеграм-каналу ASTRA

Кадри очевидців, які проаналізувала ASTRA, свідчать, що вражена Солнечногорська наливна станція,

– пояснили у виданні.

Журналісти зауважили, що Солнечногорська наливна станція (СНС) – це великий паливно-наливний об'єкт у Московській області, що входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви.

Горить Солнечногорська наливна станція / Відео з телеграм-каналу ASTRA

Цю станцію використовують для зберігання, перекачування та відвантаження бензину та дизельного пального. Розташована СНС поряд із селом Дурикіно у міському окрузі. На станції є численні резервуари для зберігання палива.

Де розташоване село Дурикіно: дивіться на карті

Наразі станція продовжує горіти та її "гасять". Водночас один з російських очевидців не може зрозуміти як так, що по об'єкту прилетіло.

Росіяни не можуть зрозуміти, чому прилетіло по Солнечногорській наливній станції / Відео з телеграм-каналу Exilenova+ (18+)

До речі, авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський назвав в етері 24 Каналу слабкі місця у Росії, які можна атакувати. Зокрема, у Московському регіоні, де розташовані Дубна, Раменське, Корольово, сконцентровані основні підприємства тактичного ракетного виробництва.

Що відомо про атаку на Москву та область вночі 17 травня?

Москву та область невідомі дрони почали атакувати ще 16 травня, але удари на регіон країни-агресорки посилилися уже вранці 17 травня. Вибухи лунали у Зеленограді, Сходні, Клину, Хімках, Дєдовську, Лобні та Наро-Фомінську.

Станом на 6 ранку росіяни нібито збили 120 безпілотників упродовж доби. У Зеленограді, за даними ЗМІ, безпілотник унаслідок роботи РЕБ влучив у будинок. Подібні удари траплялися й в інших містах Московської області.

Через загрозу БпЛА було запроваджено тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський. Попередньо, гучно також було й у центрі Москви.